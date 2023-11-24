Зірка серіалу "Свати" перейшла на українську і рознесла колег-росіян, які грали з нею

Соня Стеценко все своє життя розмовляла російською мовою.

Українська акторка Соня Стеценко, яка в серіалі "Свати" зіграла онучку Женю, розповіла, що вже два роки, як перейшла на українську мову.

Мама артистки зізналася, що все життя їхня родина говорила російською мовою, втім з початку повномасштабного вторгнення Стеценко принципово припинила використовувати ворожу мову у побуті.

"Вдома ми завжди розмовляли російською, я закінчила школу, де викладання велося виключно цією мовою. Іноді, коли дзвоню Сонечці, ненароком переходжу на російську, вона поправляє: "Мамо, рідненькою, будь ласка!" – розповіла мама акторки, пише oboz.ua

Софія Стеценко у серіалі "Свати"

Зараз Софії Стеценко 20 років. З початком повномасштабного вторгнення вона поїхала до Праги, потім знайшла притулок в Канаді, Торонто. Там українська артистка працює асистентом на знімальних майданчиках та фестивалях.

Софія Стеценко зараз

Софія Стеценко зараз

Нещодавно Стеценко приїздила до Києва, де в неї живе родина. Акторка з теплом згадує знімання у серіалі "Свати", втім зізнається, що розчарована позицією російських колег, які виявилися затятими путіністами:

"Для мене "Свати" – це добрі спогади дитинства та дуже крутий досвід. Але коли починаю згадувати колег… Через повномасштабне вторгнення відчуття не дуже хороші, тому що російські актори, які грали головні ролі, підтримують кремлівську агресію", – прокоментувала артистка.

Софія Стеценко у серіалі "Свати"

Нагадаємо, що нещодавно російська акторка Олеся Железняк, яка в "Сватах" зіграла Ларису Буханкіну, видала порцію маячні про те, що українці і росіяни – один народ. Артистка активно підтримує Путіна та геноцид українського народу.

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