Зірка серіалу "Венздей" про те, як за 10 хвилин отримала роль: з гліцериновим потом у волоссі та масивним порізом на обличчі

Зірка нашумілого серіалу від Netflix "Венздей" Дженна Ортега поділилася, як отримала роль, яка прославила її на весь світ.

Як зізналася 20-річна Ортега, вона рахує, що витягла щасливий квиток. Артистка поділилася, що кастинг на роль молодшої Аддамс вона отримала буквально за 10 хвилин. І кастинг проходила онлайн через Zoom.

Дженна Ортега в ролі Венздей

Також під час спілкування з журналістами Entertainment Weekly акторка зізналася, що до цього ніколи наживо не бачила режисера серіалу Тіма Бертона. За словами Ортеги, вона ніколи не запитувала Бертона, чи бачив він її гру в інших роботах, або ж хтось порадив режисеру звернути увагу на молоду артистку:

"Тім Бертон хотів поговорити зі мною про роль Венздей Аддамс. Очевидно, я була схвильована грати такого культового персонажа. Я включила Zoom, можливо, на 10 хвилин і отримала роль", - поділилася Ортега.

Цікаво також й те, що перед кастингом акторка була задіяна у зніманнях іншого горрору, тож в онлайні перед Бертоном з'явилася у сценічному гримі – зі штучною кров'ю та гліцериновим потом у волоссі, а також з масивним порізом на обличчі. Ба більше, до цього артистка не спала вже майже 24 години. Цікавою була реакція Бертона – побачивши у такому вигляді юну акторку, він розсміявся і вирішив остаточно, хто гратиме Венздей.

Дженна Ортега в ролі Венздей

Зазначимо, що серіал "Венздей" від Netflix став сенсацією та завоював цілу армію прихильників. Окремої уваги заслуговує танок Венздей Аддамс з серіалу у виконанні Дженни Ортеги. Він став вірусним і його повторило вже чимало зірок. Зокрема, нещодавно свою версію танцю Венздей продемонструвала співачка Леді Гага, яка у мінішортах з косичками повторила рухи під свій хіт "Bloody Mary".

Читайте також: