Зірка серіалу "Венздей" влаштувався на "просту" роботу: чому він туди потрапив

Актор Персі Вайт, після того як прославився у серіалі «Венздей», неочікувано влаштувався на звичайну роботу.

Професію артистові довелося змінити через секс-скандал. Після виходу «Венздей» хлопця звинуватили в згвалтуванні. Роль у картині артист втратив, і хоч він досі знімається в інших фільмах та серіалах, але коштів на життя не вистачає тож тепер він працює швейцаром в одному з закладів США, пише Daily Mail.

Зараз актор перевіряє документи та вітає гостей в одному з барів Санта-Моніки. Ані Персі Вайт, ані його команда поки ніяк не коментували нове амплуа актора.

В січні 2023 хлопця звинуватили у зґвалтуванні щонайменше трьох дівчат у підлітковому віці. Тоді актору висунула обвинувачення в соцмережах одна з його ймовірних жертв, а згодом ще декілька його знайомих це підтвердили. Після цього Персі закрив свій профіль в Instagram і прокоментував ситуацію лише в червні того ж року, заявивши, що нічого з раніше переліченого він не скоював та взагалі не знав цю жінку.

Нагадаємо, нещодавно вийшов другий сезон серіалу «Венздей». Його головна героїня звернулася до українців.