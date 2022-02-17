Зірка серіалу "Вікінги" публічно підтримала Україну на тлі ймовірного вторгнення Росії

Кетрін Винник поділилася фото, де постала у вишиванці.

Голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник публічно підтримала Україну на тлі новин про ймовірне повномасштабне вторгнення Росії.

Так, у День єднання зірка серіалу "Вікінги", яка виконала роль Лагерти, розмістила на сторінці свого фотоблогу світлину, де позувала в Києві під час святкування 30-річчя незалежності України. У кадрі 44-річна артистка постала у вишиванці та довгій чорній спідниці.

Кетрін Винник / instagram.com/katherynwinnick

У дописі Кетрін написала: "Підтримую Україну".

У коментарях українські прихильники подякували акторці за підтримку: "Дякуємо. Разом ми переможемо", "Щиро дякуємо за підтримку!".

Зауважимо, предки Кетрін - родом з Галичини. Так, дідусь був січовим стрільцем. Батьки зірки народилися в Німеччині, а потім емігрували до Канади. Втім, вдома зі своїми рідними Винник трішки розмовляє українською. Окрім цього, акторка у Торонто займалася в українській скаутській організації "Пласт", а також щонеділі ходила до тамтешньої української школи імені Цьопи Паліїв.

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