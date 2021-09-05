Зірка серіалу "Вікінги" розповіла про українські традиції, яких дотримується її родина

Зірка серіалу "Вікінги" розповіла про українські традиції, яких дотримується її родина

Вони святкують українське Різдво.

Популярна канадійська акторка українського походження Кетрін Винник, яка нещодавно прилітала до України, поділилася цікавими сімейними традиціями.

Так, у програмі "Світське життя" зірка серіалу "Вікінги" зізналася, що вдома зі своїми рідними вона трішки розмовляє українською. Тому Кетрін, батьки якої називають її Катруся або Катерина, гарно спілкується рідною мовою.

Окрім цього, акторка у Торонто займалася в українській скаутській організації “Пласт”, а також щонеділі ходила до тамтешньої української школи імені Цьопи Паліїв.

А ще Катерина розповіла, що її родина святкує українське Різдво.

"Ми святкуємо українське Різдво. Ми трішки говоримо вдома українською. Я навіть ходила до української школи. Мені подобається бути українською", - зізналася акторка.

А ще, виявляється, Кетрін знає українські пісні. Вона продемонструвала це та напрочуд гарно заспівала "Червону руту".

Зауважимо, предки Кетрін - родом з Галичини. Так, дідусь був січовим стрільцем. Батьки зірки народилися в Німеччині, а потім емігрували до Канади.

Нагадаємо, у програмі "Світське життя" також поділився цікавими новинами й Дмитро Гордон. Ведучий розповів, як ставиться до хейтерів.

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