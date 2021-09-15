Зірка серіалу "Вітер кохання" оголосила про заручини та показала, як їй освідчився коханий

Зірка серіалу "Вітер кохання" оголосила про заручини та показала, як їй освідчився коханий

Ебру Шахін вийде заміж за баскетболіста Чеді Османа.

Популярна турецька акторка Ебру Шахін, яка минулого року розсекретила свого бойфренда, виходить заміж.

Македоно-турецький професійний баскетболіст Чеді Осман освідчився зірці серіалу "Вітер кохання". Радісною звісткою 27-річна знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. Ебру запостила романтичні кадри, на яких зазнімковано момент освідчення.

Ебру Шахін з нареченим / instagram.com/rebrusahin

Так, обранець запропонував Шахін вийти за нього у Каппакодії, що в Туреччині.

Ебру Шахін з нареченим / instagram.com/rebrusahin

"Я сказала "Так", – написала акторка.

Також зірка похизувалася каблучкою.

Ебру Шахін з нареченим / instagram.com/rebrusahin

Ебру Шахін з нареченим / instagram.com/rebrusahin

У коментарях фанати та колеги пораділи за знаменитість та засипали пару привітаннями.

Чудова новина! Успіхів, дорога моя, будь щасливою

Завжди будь щасливою! Прекрасного вам весілля!

Тішуся за тебе

Нагадаємо, днями стало відомо, що 42-річна Кейт Гадсон вдруге виходить заміж. Зірка заручилася з музикантом.

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