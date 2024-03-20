Зірка серіалу "Зозулі" на ТЕТ Катерина Олос розповіла про знакову роль, яка змінила її життя

Акторка та стендап-комікеса Катерина Олос, відома глядачам як учасниця "Ліги Сміху" з команди "Збірна Львова", зіграла одну з головних ролей у новому українському серіалі "Зозулі" на телеканалі ТЕТ.

У ліричній комедії про трьох рідних сестер вона перевтілилась у вольову тренерку з боксу Валю і, як з’ясувалося, цим самим здійснила свою велику мрію.

Ще до повномасштабного вторгнення Катерина Олос зайнялася боксом, бо давно мріяла зіграти спортсменку, і саме боксерку. Тож після вдалого проходження проб на роль Валі була на сьому небі від щастя. Однак несподівано ця героїня внесла в її життя значно більше, ніж відмінну фізичну підготовку та незламну волю. Вона показала 25-річній акторці як по-справжньому любити.

"У мене вперше, коли персонаж настільки багато мене вчить. Валя показала мені, що таке справжнє, щире кохання, коли ти просто любиш людину, нічого від неї не очікуючи. Тому що я б так не змогла. У реальному житті я, Катя, не змогла б так сильно підтримувати, приймати, пробачати", – зізналася Катерина Олос.

Серіал "Зозулі"

Крім того, завдяки ролі в серіалі "Зозулі" дівчина навчилася ніколи не йти на компроміс з совістю, адже Валя для неї – втілення трушності.

"У житті ми дуже часто граємо якусь роль, щоб сподобатися, вмикаємо якісь маніпуляції. Це взагалі не про Валю. Вона абсолютно себе приймає, нікому не намагається сподобатися. У неї є свої цінності. І це така рідкість. Ми так часто ламаємо себе по життю заради чогось. А Валя про трушність, про прийняття себе, про красу всередині, що мені дуже подобається", – поділилася Катерина Олос.

Катерина Олос

"Зозулі" – актуальна історія про трьох рідних і кардинально різних сестер – модну дизайнерку одягу Галю, розсудливу вчительку Оксану та прямолінійну боксерку Валю. Вони не розмовляли багато років, і були б раді не розмовляти ще стільки ж, але повномасштабне вторгнення раптово звело їх під одним дахом у батьківському домі. Там вони розбиратимуться в собі, стосунках і минулому задля майбутнього.

Дивіться "Зозулі" з понеділка по четвер о 19:00 на телеканалі ТЕТ і з першої секунди закохуйтеся в непередбачувану прем’єру про таких різних, і таких рідних сестер. У серіал, що дихає життям.

Серіал "Зозулі" знято на замовлення державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (ДП "МПІУ"). Виробництво: ТОВ "ЕНЕРЖІФІЛЬМ".

Нагадаємо, раніше виконавиці головних ролей у серіалі "Зозулі" зізналися, чи виникали між ними сварки на знімальному майданчику.

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