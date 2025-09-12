Зірка "Щоденників вампіра" Ніна Добрев розірвала заручини з нареченим і розійшлася з ним — ЗМІ

Ніна Добрев / © Associated Press

Зірка серіалу "Щоденники вампіра", канадійська акторка болгарського походження Ніна Добрев розірвала заручини з нареченим, сноубордистом Шоном Вайтом.

Тривожні думки у прихильників з'явилися після появи артистки на червоному хіднику Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Там Ніна Добрев була без обручки. Ба більше, акторка видалила з Instagram допис, де оголошувала про заручини.

Джерела видання People підтвердили, що пара насправді розірвала заручини. До того ж інсайдер стверджує, що акторка та сноубордист взагалі розійшлися після п'яти років стосунків. Це рішення нібито далося парі нелегко, але воно було ухвалене з любов'ю та повагою одне до одного.

Ніна Добрев та Шон Вайт / © Associated Press

Наразі ані Ніна Добрев, ані Шон Вайт не коментують чутки довкола їхнього особистого життя. Тож точно невідомо, чи дійсно пара розійшлася, чи це лише плітки.

Зазначимо, Ніна Добрев та Шон Вайт почали зустрічатися 2019 року. Торік у жовтні сноубордист освідчився акторці, на що вона відповіла згодою.

