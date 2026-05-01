Зірка "Щоденників вампіра" опинився у боргах на мільйони доларів

Зірка серіалу «Щоденники вампіра», актор Єн Сомерголдер, змушений був продати майно, щоб вибратися з багатомільйонних боргів.

Після гучного успіху в Голлівуді артист різко змінив вектор життя. Він відійшов від активних зйомок і занурився у бізнес. Проте новий етап виявився не таким стабільним, як телебачення. Разом із дружиною він зіткнувся з серйозними фінансовими труднощами. Ситуацію ускладнили помилки в управлінні та сторонні фактори. У підсумку родина опинилася перед необхідністю швидко шукати вихід.

«Я залишив надзвичайно прибуткову телевізійну кар’єру після фінансових потрясінь, спричинених створенням бізнесу, який я побудував неправильно. І через шахрайство ми з дружиною опинилися в борговій ямі на восьмизначну суму. Вибратися з такої ями дуже складно. Але ми з Ніккі зробили це», — зізнався актор у коментарі E! News.

За його словами, ключову роль у подоланні кризи відіграла дружина. Саме вона допомогла стабілізувати ситуацію та прийняти непрості рішення. Подружжя пішло на масштабний розпродаж активів. Йшлося не лише про нерухомість, а й про особисті цінності.

«Вона справді виторгувала нас із цієї халепи, але ми продали будинки, картини, машини, годинники, все», — розповів Сомерголдер.

Актор визнає: сьогодні він інакше оцінює власні кроки. На піку популярності можна було дозволити собі більш обережну стратегію. Втім, бажання розвиватися поза межами кіно зіграло вирішальну роль у тодішніх рішеннях.

«Мені слід було піти на пенсію з одного з найбільших телешоу у світі, а не створювати компанії, які, можливо, ніколи мені не заплатять», — додав він.

