ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
2 хв

Зірка "Щоденників вампіра" опинився у боргах на мільйони доларів

Єн Сомерголдер опинився в борговій ямі та змушений був продати все майно.

Автор публікації
Анастасія Гребешко
Коментарі
Ніккі Рід та Єн Сомерголдер / © instagram.com/iansomerhalder

Зірка серіалу «Щоденники вампіра», актор Єн Сомерголдер, змушений був продати майно, щоб вибратися з багатомільйонних боргів.

Після гучного успіху в Голлівуді артист різко змінив вектор життя. Він відійшов від активних зйомок і занурився у бізнес. Проте новий етап виявився не таким стабільним, як телебачення. Разом із дружиною він зіткнувся з серйозними фінансовими труднощами. Ситуацію ускладнили помилки в управлінні та сторонні фактори. У підсумку родина опинилася перед необхідністю швидко шукати вихід.

«Я залишив надзвичайно прибуткову телевізійну кар’єру після фінансових потрясінь, спричинених створенням бізнесу, який я побудував неправильно. І через шахрайство ми з дружиною опинилися в борговій ямі на восьмизначну суму. Вибратися з такої ями дуже складно. Але ми з Ніккі зробили це», — зізнався актор у коментарі E! News.

За його словами, ключову роль у подоланні кризи відіграла дружина. Саме вона допомогла стабілізувати ситуацію та прийняти непрості рішення. Подружжя пішло на масштабний розпродаж активів. Йшлося не лише про нерухомість, а й про особисті цінності.

«Вона справді виторгувала нас із цієї халепи, але ми продали будинки, картини, машини, годинники, все», — розповів Сомерголдер.

Актор визнає: сьогодні він інакше оцінює власні кроки. На піку популярності можна було дозволити собі більш обережну стратегію. Втім, бажання розвиватися поза межами кіно зіграло вирішальну роль у тодішніх рішеннях.

«Мені слід було піти на пенсію з одного з найбільших телешоу у світі, а не створювати компанії, які, можливо, ніколи мені не заплатять», — додав він.

Нагадаємо, нещодавно Гордон шокував зізнанням про витрати щомісяця й чому брав у борг 11 млн доларів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
11
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie