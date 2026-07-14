- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 1 хв
Зірка "Щоденників вампіра" Пол Веслі одружився з молодшою на 17 років моделлю і показав фото з весілля
Для зірки Голлівуду цей шлюб став третім.
Американський продюсер та актор Пол Веслі, який грав у серіалі «Щоденники вампіра», одружився з молодшою на 17 років моделлю Наталі Кукенберг.
Радісну новину повідомила обраниця 43-річного артиста. Зокрема, модель опублікувала допис, в якому показала перші кадри з їхнього весілля. Судячи зі світлин, парочка не влаштовувала гучних вечірок. Вони насолоджувались доволі стриманим святкувань.
Пол Веслі обрав на весілля темний костюм, сорочку та краватку. А от Наталі Кукенберг одягнула світлу сукню-комбінацію. Своє темне волосся вона розпустила, а образ доповнила легким макіяжем.
Зазначимо, для Пола Веслі цей шлюб став третім. 2011 року він одружився з акторкою Торрі ДеВітто, але вже через два роки пара подала на розлучення. 2019 року стало відомо, що актор проживає в шлюбі з Інес де Рамон, але 2022-го вони розірвали стосунки.
3 липня 2022 року Пол Веслі розсекретив роман із моделлю Наталі Кукенберг. Вже у липні 2025-го пара заручилась.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що український співак Артем Пивоваров таємно одружився. Блогер Богдан Беспалов навів докази.