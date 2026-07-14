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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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110
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Зірка "Щоденників вампіра" Пол Веслі одружився з молодшою на 17 років моделлю і показав фото з весілля

Для зірки Голлівуду цей шлюб став третім.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Пол Веслі з дружиною

Пол Веслі з дружиною / © instagram.com/nataliekuckenburg

Американський продюсер та актор Пол Веслі, який грав у серіалі «Щоденники вампіра», одружився з молодшою на 17 років моделлю Наталі Кукенберг.

Радісну новину повідомила обраниця 43-річного артиста. Зокрема, модель опублікувала допис, в якому показала перші кадри з їхнього весілля. Судячи зі світлин, парочка не влаштовувала гучних вечірок. Вони насолоджувались доволі стриманим святкувань.

Пол Веслі одружився / © instagram.com/nataliekuckenburg

Пол Веслі одружився / © instagram.com/nataliekuckenburg

Пол Веслі обрав на весілля темний костюм, сорочку та краватку. А от Наталі Кукенберг одягнула світлу сукню-комбінацію. Своє темне волосся вона розпустила, а образ доповнила легким макіяжем.

Пол Веслі з дружиною / © instagram.com/nataliekuckenburg

Пол Веслі з дружиною / © instagram.com/nataliekuckenburg

Зазначимо, для Пола Веслі цей шлюб став третім. 2011 року він одружився з акторкою Торрі ДеВітто, але вже через два роки пара подала на розлучення. 2019 року стало відомо, що актор проживає в шлюбі з Інес де Рамон, але 2022-го вони розірвали стосунки.

3 липня 2022 року Пол Веслі розсекретив роман із моделлю Наталі Кукенберг. Вже у липні 2025-го пара заручилась.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що український співак Артем Пивоваров таємно одружився. Блогер Богдан Беспалов навів докази.

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Дата публікації
Кількість переглядів
110
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