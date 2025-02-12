Зірка "Школи" Кудашова прокоментувала позицію Василенко і розкрила причину, чому вона жила в РФ

Українська акторка та блогерка Ірина Кудашова, яка раніше розповідала про відбудову знищеної квартири, прокоментувала позицію скандальної колеги Лізи Василенко і назвала причину, чому та свого часу переїхала до Росії.

Свою думку вона озвучила в інтерв'ю для нового YouTube-каналу Марічки Падалко. Акторка говорить, що спостерігала за діями колеги, коли почалася повномасштабна війна. Тоді Василенко саме перебувала в РФ. Акторка не стала миритися з діями кремлівської влади, виходила на мітинги та розповідала у фотоблогу про вторгнення РФ на територію України. Однак згодом Кудашова припинила стежити за Василенко.

"Я бачила, і я пам'ятаю, що коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, вона виходила в свій Instagram, в свої сторіз, намагалася розповідати правду своїм підписникам, намагалася якось підтримувати, робила навіть якісь збори. Далі я не слідкувала за нею і не знаю, чи підтримувала вона зв'язок з Україною”, – розповіла Кудашова.

Ліза Василенко / Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

Ірина розповіла, що вони ніколи не були близькими подругами, хоча в якийсь момент, коли вони знімалися разом у "Школі", їй хотілося мати з Лізою дружні стосунки. Однак це не склалося. Згодом Василенко взагалі поїхала до РФ. Як припускає Кудашова, акторка так вчинила, адже працювати в Росії вважалося модно.

"Ми ніколи не були близькими подругами. Коли ми працювали разом, мені хотілося бути ближчими, але, на жаль, це не сталося. Після знімань Ліза поїхала до Росії, і, як я пам'ятаю, на той час це було досить популярним вибором для багатьох молодих людей — їхати будувати кар'єру в Росії", – згадує вона.

Кудашова також підкреслила, що в Україні на той момент також було чимало можливостей для розвитку творчості, зокрема у соціальних мережах. Разом із іншими блогерами вона відкрила TikTok-хаус, де створювали контент та підтримували український медіапростір. Ірина зауважила, що це був чудовий шанс для молодих людей, щоб реалізувати себе в Україні, а не шукати можливості за кордоном.

Ірина Кудашова прокоментувала переїзд Лізи Василенко до Росії та її вибачення. / Фото: ТСН.ua

"Найцікавіше те, що в Україні відкривалися такі TikTok-хауси, де можна було будувати свою творчість теж в Україні, будувати свій контент тут. Я пам'ятаю, що ми тоді теж відкрили український TikTok-хаус, де була я, Аня Трінчер, інші блогери. І в нас теж так само це все розвивалося", – пояснила акторка.

Після початку повномасштабної Ліза Василенко перепросила перед українцями за своє рішення. Ірина сказала, що не має однозначної відповіді на питання, чи можна пробачити такі вчинки, і що багато залежить від подальших дій людини.

"Хочеться вірити, що кожна людина має право на помилку. Але вибачення мають підкріплюватися діями. Якщо людина дійсно змінюється, допомагає Україні та показує свою підтримку – це одна справа. Якщо ж це просто слова перед камерою без жодних дій – тоді виникають питання", – підсумувала вона.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ІРИНА КУДАШОВА & МАРІЧКА: Повернення "дорослої" "Школи", скандал із Василенко та "роман" з Осадчуком

Зазначимо, до повномасштабної війни Ліза Василенко жила та працювала в Росії, за що стикалася з критикою. Ба більше, артистка називала українських патріотів "тупими" і заявляла, що краще "здохнути в РФ, ніж в Україні". Російське вторгнення на українські землі змінило думку Василенко. Вона перепросила за всі свої слова, почала допомагати Україні, а з РФ розіврала всі зв'язки.

Нагадаємо, раніше Ірина Кудашова розповіла про стосунки зі старшим на 10 років чоловіком. Також знаменитість ділилася, чи ревнує її коханий до колег.

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