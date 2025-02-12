Зірка "Школи" Кудашова розсекретила стосунки зі старшим на 10 років коханим і заговорила про ревнощі

Українська акторка Ірина Кудашова, яка знімалася в серіалі "Школа", розповіла про стосунки зі старшим на 10 років коханим.

Знаменитість не приховує, що не самотня. Однак обранця показувати вона не квапиться. Натомість в інтерв'ю для YouTube-каналу Марічки Падалко акторка говорить, що її обранець – не публічний. Він не пов'язаний ані з театром, ані з кіно.

"У мене є чоловік, він дорослий, взагалі не пов'язаний ані з медіасферою, ані з театром, ані з кіно. Він старший за мене на 10 років", – говорить артистка.

Сама ж Ірина Кудашова є акторкою, тож час від часу їй доводиться грати закохану пару з колегою. Знаменитість говорить, що її обранець зовсім не ревнує. Ба більше, це вони обговорили ще на початку стосунків. За словами Кудашової, чоловік чудово розуміє, що вона – акторка, тож це лише її робота. Як стверджує артистка, для коханого їхні стосунки важливіші за ревнощі.

Ірина Кудашова / Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

"Він мене підтримує. Він від самого початку розумів, з ким починає стосунки. Він знав, що в мене є Instagram, що я знімаю контент, що я акторка. Він розумів, що я можу цілуватися в кадрі з іншими хлопцями, що це моя робота. Він від самого початку був до цього готовий, із собою поговорив, напевно, домовився і сказав, що наші стосунки важливіші, ніж ревнощі. В нас ніколи не було жодних сварок на цю тему", — запевняє знаменитість.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ІРИНА КУДАШОВА & МАРІЧКА: Повернення "дорослої" "Школи", скандал із Василенко та "роман" з Осадчуком

Нагадаємо, раніше акторка Анна Саліванчук заінтригувала новими стосунками. Артистка також розповіла про знайомство з чоловіком.

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