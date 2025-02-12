Зірка "Школи" про темний бік кіноіндустрії: "Пропонував пройти кастинг у повністю оголеному вигляді"

Акторка серіалу "Школа" Ірина Кудашова, яка раніше розсекретила стосунки зі старшим на 10 років чоловіком, розповіла, як працює система відбору акторів в Україні, чому режисери та продюсери рідко пояснюють причини відмови, а також висловилася щодо проблем домагань у кіноіндустрії.

Про це Ірина Кудашова розповіла в інтерв'ю для YouTube-каналу Марічки Падалко.

Акторка зізнається, що відмова на кастингу – це частина професії, однак вона не завжди супроводжується поясненням.

"Буває таке, що тобі дуже подобається проєкт, ти викладаєшся на 100%, а тебе не затвердили з різних причин. Ти можеш не підійти за віком, типажем або просто не гармоніювати з партнером у кадрі. Це складно приймати, бо для актора робота – це як повітря", – розповідає Кудашова.

Ірина Кудашова / Фото: YouTube-канал Марічка

При цьому продюсери та режисери зазвичай не повідомляють акторам про відмову безпосередньо – цим займаються кастинг-директори.

"Є посередник – кастинг-директор, який знає всю інформацію і вже пише тобі: "Ірочко, на жаль, тебе не затвердили". Я можу запитати причину, і якщо пояснюють – добре. Але інколи просто кажуть: "Таке бачення", – ділиться акторка.

Іноді відсутність зворотного зв'язку може ускладнювати професійний розвиток.

"Я розумію, що мені є куди рости, що я не найкраща акторка в Україні, але я працюю над собою. Добре, що зараз є акторські коучі, які допомагають розширювати діапазон можливостей", – додає Кудашова.

Ірина Кудашова / Фото: YouTube-канал Марічка

Останнім часом в Україні все частіше з'являються історії студенток театральних вишів про домагання з боку викладачів, а також відомі випадки неетичної поведінки кастинг-директорів.

"Я ніколи не стикалася з подібними речами, але багато дівчат – так. Вчора я читала нову історію про кастинг-директора, який пропонував акторці пройти кастинг у повністю оголеному вигляді. Це жахливо! Але добре, що про це починають говорити і таких людей прибирають з кіноіндустрії", – підкреслила Кудашова.

Акторка наголошує: жоден кастинг не передбачає оголених сцен без попереднього обговорення.

"Не може бути такого, що ти приходиш на майданчик, а тобі кажуть: "Сьогодні оголена сцена". Це має бути прописано у сценарії, обговорено заздалегідь, і актор або акторка повинні дати на це згоду. Якщо є дискомфорт – завжди можна запросити дублера", – пояснює вона.

Марічка Падалко та Ірина Кудашова / Фото: YouTube-канал Марічка

Також Кудашова закликає молодих акторок бути уважними: "Жоден кастинг, ані онлайн, ані офлайн, не передбачає демонстрації оголеного тіла. Це неможливо! Будь-які питання про інтимне життя чи "додаткові параметри" – це ненормально".

За словами акторки, суспільство поступово змінюється, і в майбутньому неетична поведінка в кіноіндустрії стане неприпустимою.

"Ми рухаємося до того, що люди розумітимуть наслідки своїх дій, і подібні випадки просто зникнуть", – підсумувала вона.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ІРИНА КУДАШОВА & МАРІЧКА: Повернення "дорослої" "Школи", скандал із Василенко та "роман" з Осадчуком

Нагадаємо, раніше Кудашова розповідала, які насправді в неї стосунки з колегою Богданом Осадчуком.

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