Зірка "Школи" Василенко в прозорому вбранні розбурхала уяву фанів пікантною фотосесією на столі

Зірка серіалу "Школа", скандально відома українська акторка Ліза Василенко, влаштувала пристрасну фотосесію у темному приміщенні при свічках.

У своєму Instagram дівчина показала розкуті знімки з чергової фотосесії. На відвертих кадрах 25-річна Ліза попозувала в доволі провокативних позах на столі. Єдиним джерелом світла у кімнаті були свічки.

Ліза Василенко / Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

Ліза Василенко / Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

Голе тіло дівчини ледве прикривав чорний мереживний комбінезон. Щоб додати зухвалості, Василенко надягла окуляри та нафарбувала губи червоною помадою.

Ліза Василенко / Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

Підписувати фото зірка не стала. Вона лише залишила смайлик у формі вампіра й поставила геолокацію Мілана.

У коментарях під спокусливим дописом шанувальники почали ставити смайлики у формі вогників. Втім, деякі українці написали, що їм "огидно" споглядати на такий вульгарний контент.

Ліза Василенко / Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

Зазначимо, до початку повномасштабного вторгнення Ліза Василенко жила і працювала у Росії. Ба більше, вона встигла оскандалитися за свої слова, що в РФ нібито ліпші умови для кар'єри. Втім, після повномасштабної війни акторка визнала свої помилки та переїхала до Європи. До того ж почала активно висвітлювати звірства росіян проти українців.

Також нещодавно Ліза Василенко повідомила про розлучення зі своїм бойфрендом, російським співаком Моргенштерном. Акторка покинула виконавця через півроку стосунків.

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