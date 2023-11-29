Зірка "Школи" Василенко в прозорому вбранні розбурхала уяву фанів пікантною фотосесією на столі

Ліза Василенко зухвало попозувала при свічках.
Зірка серіалу "Школа", скандально відома українська акторка Ліза Василенко, влаштувала пристрасну фотосесію у темному приміщенні при свічках.
У своєму Instagram дівчина показала розкуті знімки з чергової фотосесії. На відвертих кадрах 25-річна Ліза попозувала в доволі провокативних позах на столі. Єдиним джерелом світла у кімнаті були свічки.
Голе тіло дівчини ледве прикривав чорний мереживний комбінезон. Щоб додати зухвалості, Василенко надягла окуляри та нафарбувала губи червоною помадою.
Підписувати фото зірка не стала. Вона лише залишила смайлик у формі вампіра й поставила геолокацію Мілана.
У коментарях під спокусливим дописом шанувальники почали ставити смайлики у формі вогників. Втім, деякі українці написали, що їм "огидно" споглядати на такий вульгарний контент.
Зазначимо, до початку повномасштабного вторгнення Ліза Василенко жила і працювала у Росії. Ба більше, вона встигла оскандалитися за свої слова, що в РФ нібито ліпші умови для кар'єри. Втім, після повномасштабної війни акторка визнала свої помилки та переїхала до Європи. До того ж почала активно висвітлювати звірства росіян проти українців.
Також нещодавно Ліза Василенко повідомила про розлучення зі своїм бойфрендом, російським співаком Моргенштерном. Акторка покинула виконавця через півроку стосунків.
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