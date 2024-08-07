Зірка "Школи" Василенко вперше розповіла про свою невиліковну хворобу і налякала зовнішнім виглядом

Скандальна українська акторка Ліза Василенко, яка прославилася завдяки ролі в серіалі "Школа", розповіла про свою невиліковну хворобу та нажахала зовнішнім виглядом.

Артистка відверто зізналась, що нещодавно дізналася, що має недуг. Лікарі діагностували в акторки діабет першого типу, який не лікується. Щоправда, Василенко зізнається, що це особливо не впливає на її життя, за винятком того, що потрібно дотримуватися дієти та стежити за рівнем цукру в крові. Однак, часом акторці доводиться помучитися з хворобою.

Ліза Василенко / Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

"Я нещодавно дізналася, що діабетик. У мене є діабет першого типу, який не лікується. Насправді це просто про дієту та стеження за рівнем цукру. Іноді доходить до пиз**цу", - розповіла артистка на YouTube-каналі Mohunidze.

Днями ж Ліза Василенко опублікувала своє свіже фото, де серйозно нажахала зовнішнім виглядом. На знімку акторка постала у сльозах та демонструвала висипання на тілі. Однак артистка заспокоїла підписників, зазначивши, що то всього-на-всього була алергічна реакція. Щоправда, лікарі так і не змогли встановити точну причину висипання. Василенко говорить, що повністю обстежилася, після чого медики приписали їй антигістамінні препарати та антидепресант.

Ліза Василенко / Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

"Мене справді жорстко обсипало, алергічна реакція була. Не зрозуміло, що то було. Навіть зараз мені ніхто не дав висновку, що це було. Тобто, це якийсь вірус, який не передається. Але моє тіло через нервовий зрив відреагувало на це дуже гострим чином, покривши мене дуже сильним висипом. Сходила я нещодавно до дерматолога. Мене оглянули та приписали антигістаміни, щоб допомогло, а також антидепресанти", - зізналась акторка.

Нагадаємо, Ліза Василенко до початку повномасштабної війни жила та працювала в Росії. На критику за це вона називала українських патріотів "тупими" та заявляла, що "краще здохне в РФ, ніж буде в Україні". Коли почалася повномасштабна війна, Василенко визнала свою помилку. Акторка в РФ виходила на антивоєнні мітинги, після яких поспішно втекла з країни-агресорки. Нині вона живе за кордоном та перебуває в стосунках зі скандальним російським репером Моргенштерном.

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