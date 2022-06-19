Зірка "Школи" Василенко втекла з РФ і заявила, що шкодує про свої слова про Україну: "Мені соромно"

Зірка "Школи" Василенко втекла з РФ і заявила, що шкодує про свої слова про Україну: "Мені соромно"

Акторка та модель, зірка серіалу "Школа" Ліза Василенко, яка переїхала жити до Москви та назвала українських патріотів "тупими", змінила свої цінності.

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жила та заробляла в країні-агресорці.

Утім, після 24 лютого її пріоритети змінилися. Коли Ліза дізналася, що РФ обстрілює міста України, їй стало соромно, що вона жила в Москві та негативно висловлювалась про Україну, зокрема про те, що назвала українських патріотів "тупими" та вважала, що краще "здохнути там".

"Мені соромно, я понесла певний хейт. Цей хвіст тягнеться за мною протягом року. Усю суть тієї фрази я зрозуміла лише тоді, коли почалася війна. Я перепрошувала, мені дійсно дуже соромно за те, як я висловилась. Тому що люди, які розуміють, про що вони говорять, вони так не говорять. ", - розповіла Ліза на YouTube-каналі "Ходят Слухи".

Ліза Василенко / Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

До слова, Василенко перепросила за свої слова та додала, що готова понести відповідальність за те, що жила в Росії та не була патріоткою своєї країни.

"Мої пріоритети дуже змінилися. Я вже інша Ліза. Не та, що була рік тому, з іншими думками, поняттями. Ми всі робимо помилки, але я готова понести покарання, якщо це буде потрібно. Я пошкодувала про це, коли почалася війна. Я саме цієї миті зрозуміла, що саме я сказала. Люди саме цієї миті почали мене тикати в моє г*вно моїм обличчям. Мені соромно, що я була в цій Москві", - додала Ліза.

Окрім цього, акторка активно у своїх соцмережах говорила про війну, яка розв'язала Росія, та ходила на мітинги у країні-агресорці. Але згодом Ліза зрозуміла, що треба тікати, інакше її посадять до в'язниці, тому вона вирушила спочатку до Туреччини, а згодом - до країн Європи.

Фото: скріншот з відео

"Я відмовилася від усього: грошей, реклами у Росії. Для мене все зникло, як це все почалося. Ніколи більше", - додала Ліза.

Нагадаємо, 2021 року Василенко назвала українських патріотів "тупими" за те, що її почали критикувати, адже вона поїхала жити до РФ. Крім того, акторка додала, що в Росії набагато більше можливостей для розвитку і краще "здохнути там, ніж в Україні". Згодом, вона потрапила до бази "Миротворця".

На сайті "Миротворця" йдеться, що Василенко – провокаторка, бере участь в інформаційних провокаціях Росії проти України та заперечує російську агресію.

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