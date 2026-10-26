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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
2 хв

Зірка "Школи" Кудашова приголомшила коштовними подарунками від нареченого: 1314 кульок і 27 букетів

Акторка розсекретила масштабний сюрприз коханого, у якому кожна деталь мала особливе значення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Ірина Кудашова

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Зірка серіалу «Школа» Ірина Кудашова показала, як наречений привітав її з днем народження, перетворивши квартиру на романтичну казку з квітами, повітряними кульками та особливими спогадами.

Акторка поділилася кадрами сюрпризу в Instagram і Threads. Її оселю заповнили десятки квіткових композицій і сотні кульок. Проте головна особливість подарунка полягала не лише в масштабі. Коханий подбав про деталі, які мають особливе значення для Ірини. Він також підготував для неї кілька несподіванок, пов’язаних із її захопленнями та особистими мріями.

«Ставлення як до справжньої принцеси», — підписала Кудашова відео в Instagram.

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ірина Кудашова з нареченим / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ірина Кудашова з нареченим / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

У Threads акторка розкрила, скільки зусиль наречений вклав в організацію свята. Кожна цифра в його задумі мала символічне значення: він врахував вік коханої, її інтерес до нумерології та навіть розмови, які вони мали на початку стосунків.

«27 композицій квітів (рівно стільки скільки мені років), 1314 кульок та 520 фотографій (бо в китайській нумерології це означає любов назавжди, ми про це ще на початку стосунків говорили. Справжній квест по пошуку подарунків, де підказки були на фотографіях. Кенді бар з моїми улюбленими тортиками, стіл з вирізками, щоб я змогла зробити свою карту бажань», — поділилася Ірина.

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

На цьому сюрпризи не закінчилися. Кудашова розповіла, що щороку створює на день народження карту бажань, і наречений подбав, аби вона могла зробити це й цього разу. Ба більше, він зв’язався з мамою акторки, щоб отримати її дитячі фотографії для особливого оформлення свята.

«Я була в шоці, наскільки він все продумав до деталей, до маленьких дрібниць влаштував казку про яку я так мріяла!!!», — зізналася зірка.

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Особистість свого обранця акторка поки не розкриває. Відомо, що він старший за неї на десять років.

Нагадаємо, у серпні Ірина Кудашова заручилася з коханим під час романтичної подорожі до озера Комо. Чоловік освідчився акторці, а вона поділилася радісною новиною зі своїми шанувальниками.

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