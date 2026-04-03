Зірка "Школи" після роману з репером-росіянином зі сльозами розповіла про аб'юз: "Він з'їхав з глузду"

Ліза Василенко

Зірка «Школи» Ліза Василенко відверто заявила про пережитий тиск з боку російського виконавця Моргенштерна, він же Алішер Тагірович Валеєв, після виходу з аб’юзивних стосунків.

За словами артистки, їхній роман починався як «ідеальна історія», однак із часом поведінка репера різко змінилася. Вона стверджує, що він ставав агресивним, відстороненим і непередбачуваним. Його стан, за її словами, змінювався буквально щодня. Інколи — навіть щогодини. Це створювало відчуття життя поруч із зовсім різними людьми.

«Це відбувається буквально за клацанням пальців. Ти прокидаєшся щодня з людиною, у якої нова особистість, як у Біллі Міллігана, клянусь. І він думає як нова людина, і поводиться як нова людина, і має вигляд як нова людина», — поділилася Василенко в інтерв’ю Василю Тимошенку.

Акторка додає, що ситуацію погіршувало вживання алкоголю та наркотичних речовин. Вона пригадує епізоди, коли репер скаржився на галюцинації, бачив, мовляв, спотворені обличчя людей або підозрював, що за ним постійно стежать. У такі моменти, каже вона, будь-яка реакція могла викликати агресію.

Окремо Василенко згадала про маніакальні ідеї ексобранця. За її словами, він буцімто вірив, що стане президентом одразу двох країн — України та Росії — і навіть планував «піти війною на Путіна», щоб у підсумку «примирити» держави.

«Він казав, що піде війною на Путіна. Вважав себе кимось на кшталт Бога, месії. Говорив, що стане президентом і України, і Росії та буде першою людиною, яка помирить ці дві країни», — розповіла акторка.

Вона стверджує, що ці ідеї не були жартом — репер нібито готував промови, планував зустрічі на високому рівні та був переконаний, що за ним стежать спецслужби. За її словами, навіть випадкові події він сприймав як «знаки», а будь-яку інформацію — як підтвердження власної «місії».

«Він забирав у мене телефони, вимикав усе, закривав нас удвох на балконі без ґаджетів і казав, що нас підслуховують. Думав навіть, що я — таємний агент, який збирає про нього інформацію», — пригадала вона.

За словами Василенко, з часом ситуація переросла у повний контроль і психологічний тиск. Репер нібито забороняв їй працювати, обмежував фінансово та вимагав повної залежності. Водночас міг різко змінювати поведінку — від обіцянок забезпечити до принижень і звинувачень.

«Він вигнав мене з дому в чужій країні. Кричав, що якщо я комусь розповім, зіпсує мені життя так, що мало не здасться», — додала акторка.

Ліза також заявила, що згодом вони разом зверталися до психіатра. За її словами, тоді йшлося про наявність у репера «шизотипового та біполярного розладів», що, на її думку, і пояснює різкі зміни в його поведінці.

Наразі артистка вже вийшла з цих стосунків та зі сльозами на очах заявляє, що шкодує про втрачений час та втрачені сили й можливості.

«Я була молода, дурна і наївна. Дуже хотіла бути зручною, щоб мене любили, і жила тільки цими стосунками», — відверто зізналася акторка.

Зазначимо, Ліза Василенко здобула популярність після серіалу «Школа». Згодом вона виїхала до Росії, де й розвивалися її стосунки з Моргенштерном.

