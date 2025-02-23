Зірка "Шоу Довгоносиків" Тамара Яценко шокувала, як тікала від п'яних домагань директора театру

Зірка "Шоу Довгоносиків", народна артистка України Тамара Яценко, яка нещодавно розповідала про заміжжя та дітей, заявила про домагання.

Зокрема, знаменитість пригадала, як у 20 років зіткнулася з недобросовісним директором театру. За словами Яценко, тоді вона якраз розбудовувала акторську кар'єру й успішно пройшла проби до Івано-Франківського драмтеатру. Проте, після цього до її номеру в готелі увірвався п'яний директор з неоднозначними проявами уваги. Юній Тамарі одразу все стало зрозуміло, тож вона облаяла чоловіка та накивала п'ятами.

"Після закінчення театральної студії при театрі Франка отримала направлення до Івано-Франківського драмтеатру. Пройшла прослуховування, мене прийняли, одразу запропонували роль, поселили в готелі. І десь буквально на третій день до мене в номер увечері прийшов п'яний директор цього театру. І почав, скажімо так, грубо залицятися. Ну, я його послала, не знаю, де та сміливість й узялася, бо було мені на той час лише 20 років. І цієї ж ночі – на вокзал. Навіть валізу кинула в номері, так вона там і залишилася. З театру згодом телефонували, бо вже встигли мене оформити, кажу: ні, не працюватиму, вибачте. Цікаво, що нещодавно в мене були гастролі в Івано-Франківську, які проходили в тому театрі", - шокувала зірка в інтерв'ю oboz.ua.

Тамара Яценко

Водночас з таким нахабством зірка зіткнулася і в 16-річному віці, коли вона залишила театр після домагань з боку керівника.

"Коли мені було років 16, подалася на проби до так званого народного театру при Міністерстві внутрішніх справ. Я навіть досі пам'ятаю прізвище того керівника, який також намагався до мене "позалицятися". Той театр теж залишила", - пригадала артистка.

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