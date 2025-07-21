Зірка "Шоу довгоносиків" Андрієнко розкрив суму пенсії та яку надбавку отримує: "Сталася проблема"

Віктор Андрієнко

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65-річний український актор Віктор Андрієнко, який запам’ятався глядачам завдяки ролі Шпикуляка у "Шоу довгоносиків", приголомшив відвертими зізнаннями про пенсію та свої життєві принципи.

В інтерв'ю Славі Дьоміну артист поділився, що незважаючи на багаторічну успішну кар’єру, його пенсія зараз становить трохи більше трьох тисяч гривень. За словами Андрієнка, така сума зумовлена втраченими податковими архівами за 90-ті роки.

"У мене проблема сталася. Не можуть знайти документи. Я коли був директором студії "Автор", ми багато заробляли і багато платили податків. А вони загубили ті документи. Ми працювали, це був 95-й рік, коли тільки-тільки почались ідентифікаційні коди, податкові. І це вважається дуже важливим, бо якщо ти тоді сплачував податки, то зовсім інша тоді у тебе пенсія. Але вони не можуть знайти документи ці. У мене пенсія три або до чотирьох тисяч максимум", — пояснив актор.

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Віктор Андрієнко

Крім того, Віктор зізнався, що свідомо відмовився від звання Народного артиста України. 2019 року він став Заслуженим артистом і вже через пів року отримав пропозицію підвищити звання. Однак артист не захотів порушувати чергу й законодавство.

"Я відмовився, бо по Україні багато акторів, котрим вже і 70 років, і які в черзі стоять. У нас є така співачка, Таїсія Повалій, вона Заслужена, а за тиждень стала Народною. А я вважав, що ні. От там написано шість років, то через шість років я буду Народним. От і все, давайте так, по-чесному", — пояснив Андрієнко.

До слова, після присвоєння звання Заслуженого артиста пенсія зірки зросла всього на 100 гривень. Попри мізерну суму, Віктор Андрієнко не скаржиться — він і далі активно працює, розвиває авторські проєкти, записує аудіоказки для дітей і бере участь у зніманнях і постановках.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Микола Луценко розповів, як разом з Віктором Андрієнком потрапив за грати й здивував причиною.

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