Зірка "Шоу довгоносиків" Андрієнко шокував, як покинув дружину на 5 років і назвав причину

Віктор Андрієнко

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Зірка легендарного гумористичного проєкту "Шоу довгоносиків" Віктор Андрієнко несподівано відкрив деталі особистого життя та серйозні кризи у шлюбі.

Актор зізнався, що колись покинув свою дружину Ганну на п’ять років, а потім повернувся до родини. Причиною такого рішення стала сімейна криза, що виникла на тлі втоми та напруги.

"Дружина у мене творча людина. Вона працює з дітьми, ставить їм вистави. Ми один одного розуміємо. Були кризи. Я так пахав і стомлений прийшов, а на мене відкрили щелепу. Я постояв і пішов на п'ять або шість років. Я почав жити один і все було нормально, працював", — розповів Андрієнко в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Віктор Андрієнко

За словами Андрієнка, вони не подавали на розлучення, але в той момент сварки не мав бажання на відвертий діалог. Тож після непорозуміння жив на самоті й подеколи листувався з Ганною аж допоки не возз'єднався з нею. Відтоді подружжя більше не розлучалося.

"Чому так відбулося — я не зробив одну річ. І зробив не тому, що я не хотів, а коли я набрав повітря, щоб розповісти, що я так не зробив, бо проблеми сталися на зніманнях… Але я встав і вирішив, що буду поганим. І пішов. Потім через три роки сам зателефонував і сказав, що досить гаяти час, купили квартиру і переїхали вдвох. Син вже був дорослий. Ми не подавали на розлучення та я навіть не думав про це. Але спілкування не кидали, здебільшого про сина мова йшла", — приголомшив артист.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Андрієнко розсекретив розмір пенсії та яку надбавку отримує за звання.