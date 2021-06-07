Зірка шоу "МастерШеф" Тетяна Литвинова розлучається з російським бізнесменом

Кулінарна експертка та Ярослав Труханов ухвалили рішення розірвати стосунки.

Кулінарна експертка та зірка шоу "МастерШеф" Тетяна Литвинова розлучається з чоловіком, російським бізнесменом Ярославом Трухановим.

Подружжя вирішило розірвати шлюб після дев'яти років стосунків, з яких майже 5 – пара була одружена. Про це знаменитість повідомила у своєму Instagram та опублікувала останнє спільне фото з екскоханим.

"З болем у серці ми ухвалили складне рішення про розлучення. Ми вдячні долі за 9 років, проведених разом і залишаємося добрими друзями. Стотисячний раз повторюю, я не винна, ніхто не винен. Життя продовжується... Сподіваюся на вашу тактовність, поки дуже сильно болить", – написала зірка.

instagram.com/tanita_litvinova

Литвинова додала, що перш ніж ухвалити складне рішення, вони з чоловіком намагалися зберегти шлюбу, однак їм це не вдалося.

Фанати зізналися в коментарях, що новина їх ошелешила, оскільки вважали пару Тетяни та Ярослава зразковою. Також юзери підтримали кумирку.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що зірка "Татусевих доньок" Мельникова розлучилася з чоловіком. Експодружжя зберегло теплі дружні стосунки.

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