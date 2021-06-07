Зірка шоу "МастерШеф" Тетяна Литвинова розлучається з російським бізнесменом

Кулінарна експертка та Ярослав Труханов ухвалили рішення розірвати стосунки.
Кулінарна експертка та зірка шоу "МастерШеф" Тетяна Литвинова розлучається з чоловіком, російським бізнесменом Ярославом Трухановим.
Подружжя вирішило розірвати шлюб після дев'яти років стосунків, з яких майже 5 – пара була одружена. Про це знаменитість повідомила у своєму Instagram та опублікувала останнє спільне фото з екскоханим.
"З болем у серці ми ухвалили складне рішення про розлучення. Ми вдячні долі за 9 років, проведених разом і залишаємося добрими друзями. Стотисячний раз повторюю, я не винна, ніхто не винен. Життя продовжується... Сподіваюся на вашу тактовність, поки дуже сильно болить", – написала зірка.
Литвинова додала, що перш ніж ухвалити складне рішення, вони з чоловіком намагалися зберегти шлюбу, однак їм це не вдалося.
Фанати зізналися в коментарях, що новина їх ошелешила, оскільки вважали пару Тетяни та Ярослава зразковою. Також юзери підтримали кумирку.
- Жах, ви були шалено красивою парою! Як шкода, що кращі розлучаються
- Танюшо, все минає і це мине, все буде добре
- Все, що не робиться - все на краще. Ми приймаємо будь яке ваше рішення. Ми вас любимо
Нагадаємо, раніше стало відомо, що зірка "Татусевих доньок" Мельникова розлучилася з чоловіком. Експодружжя зберегло теплі дружні стосунки.