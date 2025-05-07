Зірка шоу "Україна має талант" став на бік загарбників та допомагає ворогу в окупації

Федір Марченко / © instagram.com/fiodor_fedorovich1988

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Зірка третього сезону розважального шоу "Україна має талант" Федір Марченко, який дійшов до півфіналу, став на бік загарбників та допомагає ворогу в окупації.

Музикант, який родом із Севастополя, прославився далекого 2011 року. Він взяв участь у проєкті "Україна має талант" та дійшов до півфіналу. Хоча перемогу Марченку не вдалося здобути, однак таку собі популярність, завдяки якій зміг гастролювати містами України, таки отримав.

Однак врешті Федір повернувся до Криму та знову дав про себе знати 2014 року. Тоді він продемонстрував свої проросійські погляди, підтримав анексію Криму і закликав інших наслідувати його приклад. Ба більше, щоб продемонструвати прихильність до країни-агресорки, яка злочинно вторглася до України, Марченко ще й став солістом ансамблю пісні й танцю Чорноморського флоту РФ.

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Федір Марченко / © instagram.com/fiodor_fedorovich1988

Повномасштабна війна та злочини росіян на українських землях не змінили погляди співака. Він остаточно став колаборантом. Видання "IPC-Південь" стверджує, що Марченко почав допомагати ворогу в окупації. Зокрема, у березні 2025 року з'явилася інформація, що він став викладачем з вокалу в "Херсонском государственном педагогическом университете". Заклад функціонує на тимчасово окупованій території Херсонщини і є повністю фейковим. Справжній Херсонський державний університет через повномасштабну війну евакуювався та продовжує свою діяльність в Івано-Франківську.

Нагадаємо, нещодавно співачка-зрадниця Таїсія Повалій пробила дно брехнею про Україну. Також скандальна артистка вкотре розхвалила країну-агресорку Росію.