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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
2 хв

Зірка "Скаженого весілля" Файн розійшлася з нареченим після 10 років стосунків і здивувала причиною

Акторка зізналася, що перешкодою для спільного майбутнього стала її професія.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Катерина Файн

Катерина Файн / © instagram.com/katerina_fain

Українська акторка Катерина Файн, відома за роллю у стрічці "Скажене весілля", вперше публічно розповіла про розставання зі своїм нареченим Олександром.

Так, колишні порвали після 10 років стосунків. В інтерв'ю kp.ua акторка поділилася, що вони припинили бути парою ще від 2022 року. Тож період початку повномасштабного вторгнення став для Файн подвійним ударом.

"Морально було дуже важко. Я в цей час (2022 року – прим. ред.) розійшлася зі своїм хлопцем, з яким ми були в стосунках 10 років. Це були мої перші стосунки, моє перше кохання. Тому одне (повномасштабне вторгнення – прим. ред.) наклалося на інше", — розповіла артистка.

Катерина Файн з колишнім нареченим / © instagram.com/katerina_fain

Катерина Файн з колишнім нареченим / © instagram.com/katerina_fain

Катерина відверто зізналася, що проблеми у парі були й раніше, однак саме війна загострила вже наявні суперечності. Причиною стали непорозуміння, пов’язані з її професійною діяльністю. Колишній коханий акторки не міг повністю прийняти творчий бік її життя, що виливалося у ревнощі.

"Думаю, війна стала для нас остаточним каталізатором. Бо в нас були певні складнощі в стосунках. Він не сприймав повністю мою професію, десь ревнував, щось йому не подобалось. А я не люблю, коли мене заганяють в якісь рамки – це тобі можна, а це тобі не можна. Мене це дуже пригнічує, у мене зникає натхнення щось робити. А моя професія – це про натхнення. І коли мені кажуть, що можна, що не можна – це вже не професію і не про стосунки", — пояснила зірка.

Катерина Файн / © instagram.com/katerina_fain

Катерина Файн / © instagram.com/katerina_fain

За словами Файн, вона заздалегідь внутрішньо відчувала неминучість цього розриву. Однак вони з партнером намагались зберегти стосунки, борючись за десятирічну історію. Проте любов до своєї справи виявилася сильнішою й акторка вирішила відпустити нареченого, який був її першим коханням.

"Я знала, що все одно прийде час, і, скоріш за все, ми не будемо разом. Було в мене таке внутрішнє відчуття. Просто як люди, які вже стали дуже рідними за стільки років разом, ми намагались врятувати ці стосунки і відтягували час. Я чудово розуміла, що йому це боляче, людина не може це прийняти. І це нормально, не кожен чоловік може сприймати те, що його жінка на знімальному майданчику з кимось цілується чи роздягається. Його можна зрозуміти. Але я не можу жити без своєї роботи, без ролей. Тому було прийнято таке рішення", — додала Катерина.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк відверто розповіла про свої невдалі колишні стосунки й зізналася, чи щаслива зараз поруч з військовим.

Дата публікації
Кількість переглядів
223
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