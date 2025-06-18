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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
445
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Скаженого весілля" відмовилася від свого прізвища та змінила документи: "Створює труднощі"

Катерина Файн розкрила, чому змінила прізвище та ім'я.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Катерина Файн

Катерина Файн / © instagram.com/katerina_fain

Українська акторка Катерина Файн, відома глядачам завдяки своїй ролі в популярній комедії "Скажене Весілля", поділилася новими подробицями особистих змін.

Після гучного зізнання про розрив зі своїм нареченим, з яким її пов’язували десятирічні стосунки, зірка зробила ще одну заяву. Як виявилося, акторка офіційно змінила свої персональні дані — тепер у паспорті вона записана не як Катерина Чугай, а як Катаріна Файн. Саме під цим творчим псевдонімом вона вже багато років працює у проєктах. Зірка зазначила, що давно не ототожнює себе зі старим ім'ям та прізвищем і до того ж у майбутньому прагне працювати на закордонний ринок.

Катаріна Файн / © instagram.com/katerina_fain

Катаріна Файн / © instagram.com/katerina_fain

"Я вже давно змінила прізвище у паспорті. Оскільки у мене є амбіції зніматися в європейських та голлівудських проєктах, вирішила це зробити. Адже документально це створює труднощі і незручності. Все одно я своїм прізвищем ніде не користуюсь і вже навіть з ним себе не асоціюю. Тому офіційно – Катаріна Файн", — заявила артистка в інтерв'ю kp.ua.

Нагадаємо, нещодавно акторка Яна Глущенко здивувала, чому переназвала свого сина через місяць після його народження.

Дата публікації
Кількість переглядів
445
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