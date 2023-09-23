Зірка "Скаженого весілля" Кобзар пригадав, як займався криміналом у 90-ті: "За мною було стеження"

Український актор Олександр Кобзар пригадав своє кримінальне минуле.

Зірка фільму "Скажене весілля" вперше поділився, що в юності мав зв'язки з протизаконною діяльністю. В буремні часи "90-х" Олександр почав разом із друзями займатися рекетом. До того ж, старший брат майбутнього актора також вів справи з бандитами.

"Мій старший брат забороняв мені цим займатися. Він казав: "Хай це буде тільки на мені, а ти маєш вчитися". 90-ті роки - складні роки. Братові було вже 23 роки, він їздив за кордон, і вони займалися різними поганими справами - займалися автоугоном. Він дуже просив мене не лізти в такі історії, але я залишився певний час один, і з моїми друзями ми певний час ходили. Був рекет місцевого розливу", - розповів актор в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Олександр Кобзар / Фото: instagram.com/aleksandr_kobzar_

Замислитися про своє майбутнє та припинити займатися протизаконною діяльністю Олександра змусив випадок. Одного разу після чергового порушення юнак потрапив до слідчого ізолятору. Тоді майбутній актор замислився над тим, що він коїть, та обрав інший шлях.

"Це все було, поки не потрапив у ситуацію, коли став вибір. Мене закрили в КПЗ і я думав, що далі. Мене випустили через три доби. За мною було стеження. Тиждень ходила міліція, стояли під вікнами, проводжали мене на навчання. У нас були справи з циганами. Вони теж за мною ходили. Коли тобі кажуть, що коли в тебе 5-8 років, то ти замислюєшся, що щось треба обирати. Було дуже важко. Я для себе вирішив, що не буду цим займатися. Це було дрібне хуліганство, якісь бійки. Я тоді сказав: "Все, я не буду ходити на дискотеки", бо все це там було. Весь двіж там, а тобі не можна. Це було важко усвідомити", - поділився актор.

Олександр Кобзар / Фото: instagram.com/kobzarofficial

Закінчити з криміналом, за словами Кобзаря, йому допомогла акторська діяльність. Саме тоді він почав навчання в училищі культури на акторському курсі та зосередився на цьому.

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