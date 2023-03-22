Зірка "Скаженого Весілля" Задніпровський зізнався, кому з "хороших рускіх" дав би українські паспорти

Народний артист України Назар Задніпровський пригадав свою розмову з колегою, акторкою Галиною Безрук, з якою разом грав у серіалі "Будиночок на щастя".

У програмі "Слава+" Задніпровський прокоментував рішення української артистки Безрук під час повномасштабного вторгнення рф до України залишитися у державі-терористці. Актор поділився, що мав з колегою розмову ще до початку війни. Галина продовжувала їздити працювати до росії і в же тоді у її бік було багато критики.

"Я їй це казав ще до війни, до активної фази: "Галю, ну зав'язуй, ну. Забирай свого чоловіка-москвича, дитину. Ну будеш тут жити". Ще тоді починалися "тьоркі" через її позицію. Вона мені сказала: "Назаре, робота". Вона акторка м'юзик-холу. І в Москві є м'юзик-хол, а в Україні жодного нема м'юзик-холу, нічого нема для неї. А вона не драматична акторка, вона акторка співу. Вона каже: "От, основна причина – це моя робота. Я просто знаю, що я в Київ приїду і буду безробітна". А там вона на головних ролях в театрі М'юзік-холу", - прокоментував Задніпровський.

Костянтин Войтенко, Назар Задніпровський, Галина Безрук та Віталіна Біблів у серіалі "Будиночок на щастя" / Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Разом з тим висловив думку актор і стосовно того, чи є "хороші руські". На думку Задніпровського, комусь з них він би навіть був не проти видати українські паспорти:

"Я так думаю, що так як Невзорову треба українське громадянство давати дуже хорошим, дуже правильним росіянам. Фейгін, Ахеджакова… А їх одиниці. Ви розумієте, на 140 мільйонів 5-10 чоловік хороших. Так що, я думаю, 10 паспортів ми не пошкодуємо і нехай їм буде добре в Україні", - сказав артист.

Лія Ахеджакова / Фото: ТСН

Нагадаємо, раніше зірка радянського кіно латвійського походження Івар Калниньш, який виступив проти війни в Україні, відповів росіянам на критику через антивоєнну позицію.

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