Зірка "Слуги народу" Галина Безрук розлучається з чоловіком після п’яти років шлюбу

За словами артистки, її чоловік постійно вживає алкоголь.

Зірка серіалів "Останній москаль" та "Слуга народу", акторка Галина Безрук оголосила, що розлучається з чоловіком, актором Артемом Алексєєвим.

Пара була в шлюбі п’ять років. Та сьогодні на своїй сторінці в Instagram Галина написала, що після чергової сварки з чоловіком, втекла з дому разом з донькою та мамою Артема. Вона повідомила, що він вдарив її в живіт ногою та спалив всі документи доньки.

Галина Безрук / instagram.com/galina_bezruk

Зірка говорить, що чоловік постійно перебуває в стані гострого психозу та алкогольному сп’янінні.

"Так! З моїм чоловіком сталась біла. Так! Відтоді, як стався нещасний випадок з нашою крихіткою, він постійно перебуває в стані гострого психозу і постійного алкогольного сп'яніння. Так! Він у всьому винив мене і забирав у мене дитину та бігав дорогою з шістьма смугами руху", - поділилася шокуючими подробицями артистка.

Галина Безрук з донькою / instagram.com/galina_bezruk

Галина говорить, що чоловік був на лікуванні у психіатричній клініці. Але після того, як він повернувся з реабілітації, то відмовився приймати прописані йому препарати. Ситуація лише погіршилась, і Галина втекла від власного чоловіка.

Галина Безрук з чоловіком / instagram.com/galina_bezruk

"Я тікала від власного "коханого" чоловіка та батька-"супермена"! Нам з його мамою продовжували сипатися образи та погрози", - говорить акторка.

Пізніше артиста повернулась до дому, аби забрати всі свої речі та знайшла непритомного Артема. Зараз він перебуває в лікарні під наглядом медиків.

"І навіть після цього всього мені було так шкода його. Я думала, що він просто заплутався, що він слабкий, що він просто не зміг пережити ту відповідальність, що лягла на нього в ці останні місяці... Я так думала, поки мені в руки не потрапив його телефон", - зізналась акторка.

Галина Безрук / instagram.com/galina_bezruk

За її словами, Артем "отримує зовсім не дружню підтримку від своєї старої знайомої".

"Вона зовсім нещодавно була в схожій ситуації та на всю країну говорила дуже гучні заяви про жіночу честь та чесність. Про те, як низько заводити романи з одруженими чоловіками, і що вона б на це ніколи не пішла. І вся країна їй вірила, співчувала і публічно "порола" її недбайливого чоловіка. Господи, яке лицемірство", - поділилась Галина.

Зазначимо, Галина Безрук та Артем Алексєєв одружилися 2016 року. Разом вони виховують 4-річну доньку Василису.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Саша Пустовіт шокувала подробицями життя з чоловіком. За словами зірки Мережі, чоловік її шантажує.

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