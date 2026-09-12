Зірка "Слуги народу" розкрила, скільки вона заробляє на кіно й як впали гонорари акторів в Україні

Мирослава Філіпович / © instagram.com/myroslava_actress

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Українська акторка Мирослава Філіпович, яка раніше вперше розповіла про коханого, здивувала, як змінилися гонорари артистів після початку повномасштабної війни.

За словами Філіпович, після відновлення знімального процесу ставки суттєво знизилися. Вона зізнається, на початку кар'єри отримувала 400–600 грн за зміну в українських проєктах. Під час зімань серіалу «Мухтар» її гонорар становив близько 80 доларів за зміну, а в «Слузі народу» — 200–250 доларів за день.

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Перед початком повномасштабного вторгнення за хорошу головну або лінійну роль акторка могла отримувати 450–600 доларів на день. Однак після 2022 року, коли виробництво серіалів фактично зупинилося, а згодом почало поступово відновлюватися, пропозиції стали значно скромнішими.

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Мирослава Філіпович / © instagram.com/myroslava_actress

«Свій найбільший гонорар я не називатиму. Красномовніше інше: пройти шлях від 400 гривень до 600 доларів, щоб зі своїми головними ролями й роками досвіду знову отримати пропозицію у 3000 гривень», — зазначила артистка в інтерв’ю «Фокусу».

На її думку, через складну ситуацію на ринку частина професіоналів опинилася у становищі, коли змушена погоджуватися на значно гірші фінансові умови.

«Після 2022 року за те, що раніше коштувало 15 тисяч гривень, почали пропонувати 5-6 тисяч ($120-130). Це менше, ніж в Америці платять акторам масовки! І це при тому, що ціни зросли, а мій досвід нікуди не зник. Актори опинилися в дуже вразливому становищі, і дехто цим скористався. Мені відомо, що зараз деяким професіоналам пропонують навіть 1500 гривень за зміну», — заявила Філіпович.

Водночас акторка стверджує, що на українському ринку існують і зовсім інші ставки. За її словами, найвищий відомий їй гонорар нині становить близько 40 тисяч гривень за знімальний день, однак таку суму отримує лише один актор. Його імені вона не розкрила.

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Мирослава Філіпович працює в театрі від 2003 року, а в кіно — від 2009-го. Вона відома за ролями у серіалах «Мухтар», «Слуга народу», «СидОренки-СидорЕнки» та інших проєктах.

Нагадаємо, нещодавно акторка Дар'я Петрожицька назвала ім'я актора, з яким їй подобається грати інтимні сцени.

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