Зірка "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк набрала зайві кіло і розсекретила свою вагу

Українська акторка Антоніна Хижняк, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Спіймати Кайдаша", пожалілася на зайві кілограми.

У своєму Instagram знаменитість поділилася, що вже пів року не тренувалася у спортзалі. Окрім того, у зірки нині ненормоване харчування та збитий режим. За словами Антоніни, це все сказалося на її тілі. Вона набрала зайві кілограми.

"Понад пів року я не була в залі. І я просто навіть боюся ставати на цю всі історію, тому що сама ж по собі відчуваю, що трішечки я піднабрала. І зимові запаси, і лінь, і ненормоване харчування, і збитий графік і режим абсолютно…Літо близько, тому, дівчата, хто зі мною? Починаємо трансформацію", - поділилася акторка.

Антоніна Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

Нині Антоніна Хижняк важить 57,8 кіло. Утім, артистка рішуче налаштована повернути своє тіло у форму. Тож, знаменитість починає займатися спортом та стежити за харчуванням.

"Хотіла б я сказати, що це просто важкі кросівки, але це не важкі кросівки", - пожартувала артистка, коли вставала на ваги.

Антоніна Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

Нагадаємо, нещодавно блогер Ігор Пустовіт приголомшив, що погладшав за два місяці на 10 кіло. Зірка Мережі розсекретив свою вагу та зізнався, задля чого набрав зайві кілограми.

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