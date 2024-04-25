Зірка "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк набрала зайві кіло і розсекретила свою вагу

Артистка рішуче налаштована повернути своє тіло у форму.
Українська акторка Антоніна Хижняк, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Спіймати Кайдаша", пожалілася на зайві кілограми.
У своєму Instagram знаменитість поділилася, що вже пів року не тренувалася у спортзалі. Окрім того, у зірки нині ненормоване харчування та збитий режим. За словами Антоніни, це все сказалося на її тілі. Вона набрала зайві кілограми.
"Понад пів року я не була в залі. І я просто навіть боюся ставати на цю всі історію, тому що сама ж по собі відчуваю, що трішечки я піднабрала. І зимові запаси, і лінь, і ненормоване харчування, і збитий графік і режим абсолютно…Літо близько, тому, дівчата, хто зі мною? Починаємо трансформацію", - поділилася акторка.
Нині Антоніна Хижняк важить 57,8 кіло. Утім, артистка рішуче налаштована повернути своє тіло у форму. Тож, знаменитість починає займатися спортом та стежити за харчуванням.
"Хотіла б я сказати, що це просто важкі кросівки, але це не важкі кросівки", - пожартувала артистка, коли вставала на ваги.
Нагадаємо, нещодавно блогер Ігор Пустовіт приголомшив, що погладшав за два місяці на 10 кіло. Зірка Мережі розсекретив свою вагу та зізнався, задля чого набрав зайві кілограми.
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