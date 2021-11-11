Зірка "Спіймати Кайдаша" Бакланов зізнався, чому три роки не міг одружитися

Актор нещодавно одружився.

Український актор Григорій Бакланов, відомий багатьом за роллю Лавріна у серіалі "Спіймати Кайдаша" розповів, як почав зустрічатися з акторкою, Анастасією Цимбалару.

Парочка нещодавно побралася. Втім, їхні взаємини були не завжди приємними. Так, майбутнє подружжя познайомилися під час навчання в театральному університеті. Спочатку їхні взаємини взагалі не склалися, вони просто ненавиділи одне одного.

"Ми ненавиділи одне одного. Ми лаялися, у мене були істерики, я призначала Гриші репетиції, він на них не приходив. Ми взагалі не могли порозумітися", - пригадала Анастасія у програмі "ЖВЛ".

Втім, дещо таки змінило їхню ненависть. Після чергової гучної сварки вони таки почали поступово знаходити спільну мову.

Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару / instagram.com/baklanov.gr

"У нас вже починалася якась дивна дружба. Він уже міг мені написати повідомлення перед сном, побажати добраніч. Я розуміла, що це вже не дружба, а симпатія", - говорить акторка.

Григорій довго не міг зізнатися, у своїх почуттях Анастасії. Втім, артистка сама запитала у майбутнього чоловіка, що він до неї відчуває. До слова, згодом закохані почали жити разом. Навесні 2018 року Григорій освідчився Анастасії. Втім, весілля зіграли аж через три роки.

Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару / instagram.com/baklanov.gr

"Ми вирішили попрацювати, у нас було багато знімань, і ми знову перенесли все це на рік. Через рік трапився карантин, було не до весілля, ми знову увійшли в робочий графік. І ось цього літа ми вирішили, що це станеться. Рівно до тієї миті, поки нам не вислали наші робочі графіки", - пригадує Анастасія.

Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару / instagram.com/baklanov.gr

До слова, у закоханих не збігалися вихідні, а тим більше – відпустки. Втім, парочка таки змогла вибити собі два дні на весілля. За короткий час вони встигли все організувати та нарешті стати чоловіком та дружиною.

Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару / instagram.com/baklanov.gr

Наразі закохані насолоджуються своїм щастям та живуть душа в душу. Запевняють, у них немає ревнощів ні в житті, ні в роботі. Вони цілком довіряють одне одному і навіть допомагають порадами на зніманнях.

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