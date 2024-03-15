Зірка "Спіймати Кайдаша" Хижняк травмувала око просто на сцені під час вистави

Антоніна Хижняк розповіла про своє самопочуття та показала наслідки необережності.
Українська акторка Антоніна Хижняк розповіла, як отримала виробничу травму просто під час вистави на сцені.
Так, у своєму фотоблогу артистка зізналася, що під час гри у виставі в Херсоні випадково зіткнулася з рукою партнера. У результаті її око дуже сильно набрякло, сльозилося та ледь могло розплющитися.
"Сьогодні на виставі в Херсоні сталася виробнича травма: потрапила рука в око, яке не перестає плакати. Вдруге за життя отримала травму ока просто на сцені. Вибачте, з ким не змогла сфотографуватися після вистави", - розповіла акторка.
Наступного дня артистка повідомила, що почувається вже краще, але все ще є набряк і почервоніння довкола ока. Втім, Хижняк не втрачає оптимізму й додає, що макіяж все приховає. Тому вона надалі продовжує гастролювати з виставою.
"Зранку вже трохи краще, але ще є набряк. Якби було вище, то була б гарна стрілочка. Але нічого, макіяж все виправить. Висновок зроблений: треба бути всім уважнішими й не наштовхуватися на руку партнера", - додала Антоніна.
Нагадаємо, нещодавно український актор, а нині захисник Володимир Ращук, також розповів про неприємний інцидент на знімальному майданчику. Так, він рефлекторно вистрелив в артиста, який грав окупанта.
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