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Зірка "Спіймати Кайдаша" Хижняк травмувала око просто на сцені під час вистави

Зірка "Спіймати Кайдаша" Хижняк травмувала око просто на сцені під час вистави

Антоніна Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

Антоніна Хижняк розповіла про своє самопочуття та показала наслідки необережності.

Українська акторка Антоніна Хижняк розповіла, як отримала виробничу травму просто під час вистави на сцені.

Так, у своєму фотоблогу артистка зізналася, що під час гри у виставі в Херсоні випадково зіткнулася з рукою партнера. У результаті її око дуже сильно набрякло, сльозилося та ледь могло розплющитися.

"Сьогодні на виставі в Херсоні сталася виробнича травма: потрапила рука в око, яке не перестає плакати. Вдруге за життя отримала травму ока просто на сцені. Вибачте, з ким не змогла сфотографуватися після вистави", - розповіла акторка.

Антоніна Хижняк пошкодила око / © instagram.com/tonya_actress
Антоніна Хижняк пошкодила око / Фото: instagram.com/tonya_actress
Антоніна Хижняк пошкодила око / © instagram.com/tonya_actress
Антоніна Хижняк пошкодила око / Фото: instagram.com/tonya_actress

Наступного дня артистка повідомила, що почувається вже краще, але все ще є набряк і почервоніння довкола ока. Втім, Хижняк не втрачає оптимізму й додає, що макіяж все приховає. Тому вона надалі продовжує гастролювати з виставою.

"Зранку вже трохи краще, але ще є набряк. Якби було вище, то була б гарна стрілочка. Але нічого, макіяж все виправить. Висновок зроблений: треба бути всім уважнішими й не наштовхуватися на руку партнера", - додала Антоніна.

Антоніна Хижняк пошкодила око / © instagram.com/tonya_actress
Антоніна Хижняк пошкодила око / Фото: instagram.com/tonya_actress
Антоніна Хижняк пошкодила око / © instagram.com/tonya_actress
Антоніна Хижняк пошкодила око / Фото: instagram.com/tonya_actress

Нагадаємо, нещодавно український актор, а нині захисник Володимир Ращук, також розповів про неприємний інцидент на знімальному майданчику. Так, він рефлекторно вистрелив в артиста, який грав окупанта.

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