Зірка "Спіймати Кайдаша" Хижняк розлучилася з бойфрендом після трьох років стосунків і розповіла чому

Українська акторка Антоніна Хижняк вперше зізналася, що розлучилася зі своїм бойфрендом, актором Олександром Боднаром, після трьох з половиною років стосунків.

Для Антоніни таке зізнання далося доволі складно, адже вона не любить афішувати особисте життя. Втім, задля того, щоб більше не травмувати себе та колишнього майбутніми запитаннями про шлюб, акторка наважилася розповісти правду.

"Я розумію, що я не можу вдавати, що цього періоду життя немає, він є. Він залишає дуже тяжкий відбиток, бо дійсно ми були разом близько трьох з половиною років. Зараз такий момент, етап, що наші стосунки закінчилися. Щоб уникнути запитань, я вирішила сказати як є. Я взагалі закрита людина у цьому плані. Ніколи не люблю щось афішувати. Я йому пообіцяла, що не буду влаштовувати танці на кістках", - з прикрістю поділилася Хижняк в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Антоніна Хижняк з ексбойфрендом / Фото: instagram.com/tonya_actress

Також знаменитість розповіла, що саме стало на заваді їхньому щасливому майбутньому. Так, Антоніна ні в чому не звинувачує колишнього. За її словами, у них відбулася криза у стосунках. І додала, що з ексобранцем вони мали різний темп життя. Наразі кожен з них вже усвідомив свої помилки.

"Мені здається причина в мені. От і все. У мене до нього немає претензій. Він свої косяки усвідомлює, я – свої. Просто так склалося, прийшов час. Мені здається, це класичний кризовий період. За нього казати нічого більше не буду. Скажу за себе. За моїми відчуттями ми жили на різних швидкостях", - відверто розповіла зірка серіалу "Спіймати Кайдаша".

Антоніна Хижняк з ексбойфрендом / Фото: instagram.com/tonya_actress

Ініціатором розлучення стала сама Антоніна. Цікаво, що колишній досі їй іноді пише. Втім, вона не хоче "давати місточки надії". До того ж Хижняк зазначила, що взагалі поки не готова до нових серйозних стосунків.

Нагадаємо, кохання між Антоніною Хижняк і Олександром Боднаром зародилося на знімальному майданчику ще 2020 року. Через декілька місяців після початку стосунків вони вже жили разом з сином акторки від колишнього шлюбу. До речі, хлопець з радістю прийняв вітчима. Ба більше, минулоріч закохані вже роздумували про весілля.

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