Зірка "Спіймати Кайдаша" Хижняк відверто розповіла про невдалий шлюб і що стало причиною розлучення

Українська акторка, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк прокоментувала невдалий шлюб із першим чоловіком Андрієм.

Знаменитість відверто зізналась, що намагалася будувати довкола себе образ "ідеальної дружини". Артистка була чудовою господинею, ставилася до всього з розумінням, все дозволяла та не влаштовувала сварки. Однак, як говорить Хижняк в інтерв'ю Славі Дьоміну, у шлюбі вона не була собою. Врешті, акторка припинила з себе когось вдавати, а стосунки з чоловіком дали тріщину.

Антоніна Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

"У першому шлюбі я гралася в "хорошу дівчинку". Ідеальна господиня, ідеальна дружина, та, що розуміє, не виносить мозок, все дозволяє. Мені здавалося, що я була не собою. Мені здавалося, що я мала бути ідеальною, щоб мене цінували, любили, розуміли, що от я така хороша. Але ж все одно від себе ти не втечеш", - зізналась артистка.

Після розлучення Антоніна Хижняк почала зустрічатися з колегою, актором Олексієм Боднарем. Однак восени 2023 року артистка оголосила про їхній розрив. Знаменитість переконана, що це мало статися. Врешті, партнери розійшлися своїми шляхами. Як переконана акторка, це стало поштовхом для змін одне в одному.

Антоніна Хижняк та Олексій Боднар / Фото: instagram.com/tonya_actress

"Не розчинялася. Навіть тоді, коли можна було, я не робила цього. Я згадую купу моментів, де я була і м'якенька, і ніжна. Мені, здається, причина не в цьому. Мені здається, ми зіграли одне для одного роль. Ми досі спілкуємося, я бачу, як він змінився. Нам требу було це пройти, щоб це стало поштовхом для змін одне в одному", - переконана акторка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Олена Світлицька оголосила про розлучення з чоловіком. Артистка протягом дев'яти років прожила в шлюбі з обранцем.

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