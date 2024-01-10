Зірка "Спіймати Кайдаша" Хижняк поділилася лайфгаком, як купити квитки на потяг без перекупників

Українська акторка Антоніна Хижняк поділилася з шанувальниками, як вона переплатила вдвічі більше перекупникам за квитки до Хелму з Києва.

Артистка, яка планувала маршрут з Києва до Хелма, розповіла, що коли дивилася квитки за цим маршрутом на сайті "Укрзалізниці", то їх вже не було. Тоді Хижняк довелося заплатити вдвічі більше перекупникам.

Коли артистка отримала свої квитки, вона зрозуміла, як працює ця схема і розповіла про неї шанувальникам:

"Додаток "Укрзалізниці" (зумисно чи ні) не показує прохідні станції на поїзди до Хелму. Тож як їх придбати без "допомоги" перекупників? Зараз на одному прикладі покажу вам як це зробити. Якщо вам треба квитки з Києва, а додаток каже що квитки не знайдено, спробуйте ввести пункт відправлення раніше ніж Київ, наприклад, станцію ім. Т. Шевченка (Сміла). І вуаля! Квитки є на інший потяг, який має зупинку в Києві, але "Укрзалізниця" вперто "приховує" цей рейс. Така проста опція, але як економить вам час і кошти!" – поділилася лайфгаком Хижняк.

Антоніна Хижняк про схему роботи перекупників / Фото: instagram.com/tonya_actress

Антоніна Хижняк про схему роботи перекупників / Фото: instagram.com/tonya_actress

Також артистка обурено звернулася до всіх перекупників і зазначила, що своїми недобросовісними діями, скупляючи всі квитки за пару хвилин, вони створюють штучний дефіцит і обкрадають потім своїх же співгромадян.

Разомз тим акторка попросила "Укрзалізницю" звернути на це увагу: "Сподіваюсь, після цього посту "Укрзалізниця" зверне увагу на недоліки додатку, а перекупники трохи "попустяться". Схаменіться вже, навколо і так багато біди і брехні".

Нагадаємо, що днями Антоніна Хижняк разом з зірковою подругою Анною Саліванчук вирушила на відпочинок до Португалії, звідки поділилися атмосферними фото.

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