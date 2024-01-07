Зірка "Спіймати Кайдаша" Хижняк здивувала, який вигляд мала 16 років тому у студентські роки

Українська акторка Антоніна Хижняк показала, який вигляд мала у студентські роки, коли вона ще не стала популярною.

Знаменитість потішила фанів архівним контентом у своєму Instagram. Хижняк опублікувала світлини, які були зроблені 16 років тому. Майбутня акторка тоді саме стала студенткою першого курсу театрального університету імені Карпенка-Карого.

На архівних фото Антоніну просто не впізнати. Усміхнена акторка постала перед камерою із зачіскою з двома хвостиками, в рожевих колготах, мініспідниці та чорній кофтинці.

Антоніна Хижняк 16 років тому / Фото: instagram.com/tonya_actress

"1 вересня 2007 рік, наша "посвята" в студенти. Передаю цій дівчинці в рожевих колготах привіт із майбутнього. Ти не могла знати, в якому світі ми будемо жити. І зараз я теж не знаю, яке майбутнє на нас чекає. Але хочеться сподіватись на краще, хочеться мати надію і вірити, попри все! Так, як того вечора, коли я відчувала, що починається нова ера мого життя", - підписала архівні фото знаменитість.

Антоніна Хижняк 16 років тому / Фото: instagram.com/tonya_actress

Нагадаємо, нещодавно співак Позитив тішив прихильників архівним контентом. Музикант показав, який вигляд мав у шкільні роки на новорічному святі.

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