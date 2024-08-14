Зірка "Спіймати Кайдаша" Хижняк зізналась, чи живе разом з чоловіком і чи спілкується її син з батьком

Відома українська акторка, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк відверто зізналась, чи живе разом з чоловіком та чи спілкується її син з батьком.

У своєму Instagram знаменитість вирішила поспілкуватися з підписниками. Антоніна отримала від фанів чимало запитань, не обійшлося й без особистих. Зокрема, в зірки поцікавилися, чи живе вона разом з чоловіком. Хижняк зазначила, що з обранцем вона розлучилася понад чотири роки тому. Тож, нині вона живе лише з 7-річним сином.

"З чоловіком я не проживаю, бо я розлучена близько чотирьох з половиною років. Розлучення наше сталося ще до моєї Instagram-ери, коли в мене там ще взагалі не було підписників, і я взагалі не вважала за потрібне говорити щось про особисте", - зазначила акторка.

Антоніна Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

Також Антоніна Хижняк зізналась, що з колишнім чоловіком залишилася в нормальних стосунках. Їхній спільний син Маским спілкується з татом, а акторка не стає цьому на заваді.

"Син спілкується з батьком, я ніколи не перешкоджала їхньому спілкуванню. Ми залишилася в нормальних стосунках після розлучення, тому зараз ось так", - додала артистка.

Антоніна Хижняк із сином / Фото: instagram.com/tonya_actress

Зазначимо, про особисте життя Антоніни Хижняк мало що відомо. Вона була заміжня та виховує від ексчоловіка сина. Близько трьох років знаменитість перебувала у стосунках з актором Олександром Боднаром, однак їхні шляхи розійшлися.

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія вперше назвала причину розлучення з Мохаммадом Захуром. Виявилося, що на це вплинула донька пакистанського бізнесмена від попереднього шлюбу з жінкою-росіянкою.

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