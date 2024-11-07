Зірка "Спіймати Кайдаша" Хижняк зізналась, чи зустріла нове кохання після розриву з бойфрендом

Українська акторка Антоніна Хижняк, яка знімалася у серіалі "Спіймати Кайдаша", заговорила про особисте життя.

Знаменитість наприкінці минулого року розійшлася з бойфрендом Олександром Боднаром. Після того особисте життя артистка ретельно приховує. Однак у програмі "Ранок у великому місті" Антоніна Хижняк привідкрила завісу. Акторка зізналась, що наразі її серце зайняте, однак не коханням, а роботою та сім'єю.

"Чи вільне моє серце – важко сказати. Зараз у моєму серці робота і сім'я: дитина, брат, бабуся", - поділилася знаменитість.

Антоніна Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

Зірка кіно також зізнається, що не квапиться розпочинати нових стосунків. Ба більше, після розриву з колишнім акторка не ходить на побачення. Антоніна Хижняк коротко пояснює, що просто не трапилася їй та людина. До речі, у соцмережах акторка кохання теж не шукає. Як говорить знаменитість, "адекватні чоловіки їй там не трапляються".

"На побачення не ходжу. З ким? Адекватні чоловіки в Instagram мені не пишуть", - розповіла акторка.

Антоніна Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

Нагадаємо, а от співачка Міла Нітіч нещодавно зустріла кохання. Ба більше, виконавиці освідчився бойфренд, а вона відповіла згодою. Артистка вже розповідала, чим займається її наречений та коли вони планують зіграти весілля.

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