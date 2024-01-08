Зірка "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк насмішив архівними фото зі школи і здивував, який мав вигляд

Український актор Тарас Цимбалюк показав, який мав вигляд під час навчання у старших класах школи.

У своєму Instagram знаменитість опублікував серію смішних фото з друзями. На зображеннях помітно, що юнацькі роки Тараса були надзвичайно веселими. Вони постійно збиралися з друзями й вигадували собі пригод.

Тарас Цимбалюк у шкільні роки / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк у шкільні роки / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Наразі своє шкільне життя Цимбалюк згадує з особливим трепетом. За його словами, саме тоді він сформував свою особистість.

"Шкільні роки були прекрасні. Безтурботні і фундаментальні… Звісно, в першу чергу дякуючи ось цим людям на фото. Енергія, котра виникала, коли ми бачились, була безцінна! У мене відбулося кльове перезавантаження у 9-10-му класі. У моєму житті з’явились "мої люди" і однодумці у гуморі, з'явився КВК та подорожі, інтерес до сцени, корсунська дискотека, де можна було подорослішати за пару годин, футбол, епічне відкриття Lineage 2 (онлайн-гра) і особистий, інтуїтивний вибір шкільних предметів, що почали нарешті мене цікавити", - розповів актор.

Тарас Цимбалюк у шкільні роки / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк у шкільні роки / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк у шкільні роки / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Також знаменитість пригадав декілька найкращих спогадів з тих юнацьких часів і розчулив своїх фанів.

"Ми кайфували від шкільних років у старших класах, доповнювали одне одного… Наприклад, дуже чекали на обід у столовій, репетирували щось постійно, їздили на фестивалі та змагання, часто ходили до комп'ютерного клубу. Зараз, бува, відчую десь запах тієї котлети чи супу зі шкільної їдальні… І раптом заносить так далеко (2005-2007 роки) у ті неповторні спогади. І мурахи тілом від радощів, що я ще "ношу" це все в собі…", - додав Тарас.

Тарас Цимбалюк у шкільні роки / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк у шкільні роки / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк у шкільні роки / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно обраниця Тараса Цимбалюка показала, як вона підмовила друзів актора і організувала масштабний сюрприз на його 34-річчя.

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