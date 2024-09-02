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Зірка "Спіймати Кайдаша" вийшла заміж та вперше показала свого чоловіка

Зірка "Спіймати Кайдаша" вийшла заміж та вперше показала свого чоловіка

Христина Федорак вийшла заміж / Фото: facebook.com/chrystyna.fedorak

Також артистка поділилася фото з казкового весілля.

Українська акторка Христина Федорак, яка в серіалі "Спіймати Кайдаша" зіграла роль бухгалтерки, вийшла заміж.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Facebook. Зокрема, артистка опублікувала фото з весілля та зізналась, що нарешті може розділити з прихильниками своє щастя. Зокрема, закохані організували свято в доволі традиційному стилі. Христина одягнула сукню-вишиванку, а замість фати вона обрала віночок із білими стрічками. Коханий акторки був одягнений у сорочку та штани.

Христина Федорак вийшла заміж / © facebook.com/chrystyna.fedorak
Христина Федорак вийшла заміж / Фото: facebook.com/chrystyna.fedorak

До речі, це вперше Христина Федорак, яка вже взяла прізвище обранця і стала Корчинською, показала свого чоловіка. Раніше вона ретельно приховувала його від публіки та навіть не ділилася спільними кадрами.

Христина Федорак вийшла заміж / © facebook.com/chrystyna.fedorak
Христина Федорак вийшла заміж / Фото: facebook.com/chrystyna.fedorak

"Нарешті настав час викласти найголовнішу мить. Тепер офіційно - Христина Василівна Корчинська. Багато тепла і вдячності в душі. Дякую коханому, батькам, друзям, Богу", - підписала весільні кадри акторка.

Христина Федорак вийшла заміж / © facebook.com/chrystyna.fedorak
Христина Федорак вийшла заміж / Фото: facebook.com/chrystyna.fedorak

Загалом, весілля молодята святкували в українському стилі в горах. Святковий день закохані розділили з близькими рідними та друзями.

Христина Федорак вийшла заміж / © facebook.com/chrystyna.fedorak
Христина Федорак вийшла заміж / Фото: facebook.com/chrystyna.fedorak

До речі, молодята не лише офіційно уклали шлюб, але й обвінчалися. Акторка також показала фото з таїнства.

Христина Федорак вийшла заміж / © facebook.com/chrystyna.fedorak
Христина Федорак вийшла заміж / Фото: facebook.com/chrystyna.fedorak

Нагадаємо, раніше акторка із серіалу "Кріпосна" Анастасія Нестеренко вийшла заміж за актора Костянтина Темляка, який служить в лавах ЗСУ. Артистка вже показувала, яким було їхнє весілля.

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