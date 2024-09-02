Зірка "Спіймати Кайдаша" вийшла заміж та вперше показала свого чоловіка

Також артистка поділилася фото з казкового весілля.
Українська акторка Христина Федорак, яка в серіалі "Спіймати Кайдаша" зіграла роль бухгалтерки, вийшла заміж.
Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Facebook. Зокрема, артистка опублікувала фото з весілля та зізналась, що нарешті може розділити з прихильниками своє щастя. Зокрема, закохані організували свято в доволі традиційному стилі. Христина одягнула сукню-вишиванку, а замість фати вона обрала віночок із білими стрічками. Коханий акторки був одягнений у сорочку та штани.
До речі, це вперше Христина Федорак, яка вже взяла прізвище обранця і стала Корчинською, показала свого чоловіка. Раніше вона ретельно приховувала його від публіки та навіть не ділилася спільними кадрами.
"Нарешті настав час викласти найголовнішу мить. Тепер офіційно - Христина Василівна Корчинська. Багато тепла і вдячності в душі. Дякую коханому, батькам, друзям, Богу", - підписала весільні кадри акторка.
Загалом, весілля молодята святкували в українському стилі в горах. Святковий день закохані розділили з близькими рідними та друзями.
До речі, молодята не лише офіційно уклали шлюб, але й обвінчалися. Акторка також показала фото з таїнства.
Нагадаємо, раніше акторка із серіалу "Кріпосна" Анастасія Нестеренко вийшла заміж за актора Костянтина Темляка, який служить в лавах ЗСУ. Артистка вже показувала, яким було їхнє весілля.
Читайте також:
- Дружина Євгена Кошового замилувала фото з двома доньками і показала, як вони змінилися
- Дружина Дмитра Комарова в міні блиснула стрункими ніжками та похизувалася новим захопленням
- Ксенія Мішина показалася на лінійці 12-річного сина й здивувала тематикою свята: "Оце я розумію"