Зірка "Спіймати Кайдаша" влаштувався на роботу в таксі і розповів, як його впізнають пасажири

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", український актор Роман Ясіновський, який раніше розповідав про бронь від мобілізації, влаштувався на роботу в таксі.

Водієм артист почав працювати ще під час пандемії коронавірусу. Знімання тоді припинилися, а знаменитості були необхідні кошти, тож він змінив професію. Роман Ясіновський працював водієм поштової служби. Під час війни зірка серіалів та кіно теж має підробіток. Він працює таксистом.

"Під час пандемії я працював водієм поштової служби. Знімань не було, гроші швидко витрачалися, зателефонував другу, який має транспортну компанію. Він допоміг влаштуватися в компанію з міжнародних перевезень. Я от зараз, наприклад, деколи продовжую підтаксовувати", - розповів актор в інтерв'ю Oboz.ua.

Роман Ясіновський / Фото: instagram.com/roman_yasinovskyi

Роман Ясіновський говорить, що трапляється таке, коли його впізнають пасажири. Часом він це приховує або вдає, що клієнти помилилися. Однак іноді Ясіновський зізнається, що й справді актор. Коли пасажири просять зробити спільне фото – артист не відмовляє.

"Буває таке (впізнають – прим. ред.). Кажуть: "Ви так схожі на одного актора". "Всі так говорять", – відповідаю. Деколи починаю імпровізувати – міняю голос, інтонації. Ну нібито це не я. А інколи відверто зізнаюся: так, артист. Просять сфотографуватися – не відмовляю. Нещодавно була смішна ситуація: дівчина, яка сідала в авто в компанії друзів, побачивши мене, почала голосно захоплено кричати. Сміюся: "Тихо-тихо", - зізнається актор.

Роман Ясіновський / Фото: instagram.com/roman_yasinovskyi

Щоправда, Роман Ясіновський ділиться, що його впізнають не так часто, адже, зазвичай, через вбрання його обличчя складно розгледіти. Однак завдяки роботі таксистом артист відкрив для себе дещо особливе. Зокрема, актор зізнається, що пасажири часто розповідають йому цікаві життєві історії. До речі, одну з таких незабаром екранізують.

"Такі випадки бувають не так часто, бо зазвичай їжджу в шапці, в капюшоні якомусь. Звісно, працюю заради заробітку, але це ще й дуже цікаво – скільки історій мені довелося почути! Дуже часто люди неймовірно відкриваються в дорозі, особливо коли це якісь довгі поїздки. На одну з історій навіть вже пишеться короткометражка знайомим драматургом, якому переповів цікаву зустріч", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно Роман Ясіновський поділився, в яких стосунках залишився з колишньою дружиною Вікторією Литвиненко після розлучення. Артист також розповів про спільне виховання 12-річної доньки.

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