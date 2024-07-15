Зірка "Спіймати Кайдаша" вперше прокоментував розлучення з дружиною і заговорив про причини

Український актор Григорій Бакланов, відомий багатьом за роллю Лавріна у серіалі "Спіймати Кайдаша", вперше прокоментував розлучення з дружиною, акторкою Анастасією Цимбалару.

Так, пара перебувала у стосунках протягом 10 років, з яких два – у шлюбі. Тож, чимало їхніх шанувальників були просто приголомшені новиною про розлучення. В інтерв'ю для CK.Life. артист запевнив, що це жодним чином не пов'язано з акторською професією. Однак більш детально про причини розлучення з Цимбалару Бакланов не може розповісти. Зірка переконаний, що це їхнє особисте, яке має лишитися між ними.

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Це не пов'язано з акторською діяльністю. Це особисте. Це наша історія. Я не планую розкривати, чому так сталося. Це наше особисте життя, воно залишається особистим", - поділився артист.

Григорій Бакланов також розповів, що підтримує дружні стосунки з Анастасією Цимбалару, і після розлучення вони чудово спілкуються. Тож, близьку людину актор не втратив, щоправда, вона тепер стала не дружиною, а подругою.

"Я не втратив близьку людину. Вона є. Вона жива, слава Богу, все добре. Просто, це такий період, і життя йде, я рухаюся далі. Я нічого не загубив. Ми підтримуємо зв'язок. Все нормально, ми дружимо", - запевнив артист.

Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару / Фото: instagram.com/baklanov.gr

Чи вільне серце Григорія Бакланова зараз – він розповідати не став. Актор зазначив, що не обговорює особисте життя в публічному просторі.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Цимбалару коментувала стосунки з Григорієм Баклановим після розлучення. Артистка також зізнавалась, чи встигла вже побувати на побаченнях.

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