Зірка "Спіймати Кайдаша" Бакланов через рік після розлучення закрутив новий роман: "Не ховаюся"

Григорій Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

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Український актор Григорій Бакланов вперше за тривалий час розкрив подробиці особистого життя.

Зірка заявив, що після розірвання 10-річних стосунків з акторкою Анастасією Цимбалару 2024 року знову закоханий. Так, актор зізнався, що у нових стосунках він щасливий, але показувати дівчину не квапиться. Так само подробиць про обраницю поки розкриває, але додав, що вже був знайомий з нею задовго до початку роману, який почався навесні цього року.

"Я зараз у стосунках. Щасливий від найпершої зустрічі. Ми познайомилися в житті, наживо. Ми від весни почали зустрічатися, а до того були знайомі. Я не хочу афішувати ці стосунки. Як і раніше, вважаю, що "щастя любить тишу". Ні, не ховаюсь, це вже складно "себе закопувати" і боятися виринути десь. Треба жити нормальне життя. Тим паче, коли ти публічний, якась частина твого життя має бути спокійною, де ти – є ти. Ніхто про це не знає, і ніхто туди не лізе", — розповів Бакланов в інтерв’ю Мирославі Мандзюк.

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Григорій Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Зі слів артиста, поки що з дівчиною вони живуть окремо, але він не виключає, що у майбутньому вони з’їдуться. Ба більше, зірка також поділився, що мріє про дітей.

До слова, Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов оголосили про розлучення на початку минулого року. Причини розриву пара воліла не коментувати, зберігаючи повагу до особистого простору одне одного.

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник також привідкрив завісу особистого життя та зізнався, де живе разом з родиною під час війни.