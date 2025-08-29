ТСН у соціальних мережах

Гламур
114
1 хв

Зірка "Спіймати Кайдаша" Бакланов налякав фото з лікарні під крапельницею

Артист зізнався, як нині почувається.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Григорій Бакланов

Григорій Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Український актор Григорій Бакланов, який знімався в серіалі "Спіймати Кайдаша", змусив прихильників неабияк хвилюватися за нього.

Артист у своєму Instagram повідомив, що потрапив до лікарні. Знаменитість опублікував фото, де він лежить в лікарняній палаті, а до його руки приєднана система крапельниці. У подробиці Григорій Бакланов вдаватися не став. Артист лиш порадив прихильникам робити регулярні обстеження організму.

"І таке буває. Бережіть себе. А саме – вчасно робіть обстеження", - говорить артист.

Григорій Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Згодом актор вийшов на зв'язок. Він подякував за підтримку та зазначив, що вже почувається добре. Артист наголосив, що в Україні – чудові лікарі. За день його вже виписали з лікарні. Ба більше, Григорій Бакланов продовжує працювати та брати участь у всіх запланованих подіях.

"Дякую за підтримку! Прошу вибачення, що налякав. Все добре! Наші лікарі дійсно найкращі, і за день вже зміг виписатися. Заплановані події не скасовуються і не переносяться. Ми все зможемо", - додав актор.

Допис Григорія Бакланова / © instagram.com/baklanov.gr

