Зірка "Спіймати Кайдаша" Бакланов потішив новим звабливим фотосетом у спідньому

Григорій Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Український актор Григорій Бакланов, який знімався в серіалі “Спіймати Кайдаша”, показався у спокусливому чорно-білому фотосеті.

Нові пікантні фотографії артист опублікував на своїй сторінці в Instagram. На них актор спочатку позує в чорних штанах з в’язаною світлою кофтою зверху, а вже не наступних кадрах постає просто у спідньому. Фотосет частково минав на вулиці та в приміщенні.

31-річний актор викликав бурхливу реакцію фанів під дописом. Прихильники розділилися на два табори — одні робили компліменти улюбленому артистові, інші ж у жартівливій формі докоряли Бакланову за неправильний вибір спіднього:

Боже, який красивий! Ну просто Аполлон…

Який же ти гарний!

Григорію, вибачте, але вам ці труси не пасують…

Чому ти одягнув ці боксери?

