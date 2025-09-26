- Дата публікації
Зірка "Спіймати Кайдаша" Бакланов потішив новим звабливим фотосетом у спідньому
Знаменитість заінтригував шанувальників пікантними світлинами.
Український актор Григорій Бакланов, який знімався в серіалі “Спіймати Кайдаша”, показався у спокусливому чорно-білому фотосеті.
Нові пікантні фотографії артист опублікував на своїй сторінці в Instagram. На них актор спочатку позує в чорних штанах з в’язаною світлою кофтою зверху, а вже не наступних кадрах постає просто у спідньому. Фотосет частково минав на вулиці та в приміщенні.
31-річний актор викликав бурхливу реакцію фанів під дописом. Прихильники розділилися на два табори — одні робили компліменти улюбленому артистові, інші ж у жартівливій формі докоряли Бакланову за неправильний вибір спіднього:
Боже, який красивий! Ну просто Аполлон…
Який же ти гарний!
Григорію, вибачте, але вам ці труси не пасують…
Чому ти одягнув ці боксери?
Нагадаємо, нещодавно Григорій Бакланов приголомшив фанів світлиною з лікарні, де він лежить під крапельницею. Артист запевнив, що вже одужує, та розповів, як почувається зараз.