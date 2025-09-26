ТСН у соціальних мережах

Зірка "Спіймати Кайдаша" Бакланов потішив новим звабливим фотосетом у спідньому

Знаменитість заінтригував шанувальників пікантними світлинами.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Григорій Бакланов

Григорій Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Український актор Григорій Бакланов, який знімався в серіалі “Спіймати Кайдаша”, показався у спокусливому чорно-білому фотосеті.

Нові пікантні фотографії артист опублікував на своїй сторінці в Instagram. На них актор спочатку позує в чорних штанах з в’язаною світлою кофтою зверху, а вже не наступних кадрах постає просто у спідньому. Фотосет частково минав на вулиці та в приміщенні.

Григорій Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Григорій Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Григорій Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Григорій Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Григорій Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Григорій Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Григорій Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

Григорій Бакланов / © instagram.com/baklanov.gr

31-річний актор викликав бурхливу реакцію фанів під дописом. Прихильники розділилися на два табори — одні робили компліменти улюбленому артистові, інші ж у жартівливій формі докоряли Бакланову за неправильний вибір спіднього:

  • Боже, який красивий! Ну просто Аполлон…

  • Який же ти гарний!

  • Григорію, вибачте, але вам ці труси не пасують…

  • Чому ти одягнув ці боксери?

Нагадаємо, нещодавно Григорій Бакланов приголомшив фанів світлиною з лікарні, де він лежить під крапельницею. Артист запевнив, що вже одужує, та розповів, як почувається зараз.

