Зірка "Спіймати Кайдаша", яка цьогоріч вийшла заміж, вперше показала фото з весілля

Дарина Федина / © instagram.com/tse.hanna

Реклама

Українська акторка Дарина Федина, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", поділилася з фанами зворушливими кадрами зі свого весілля.

Зірка опублікувала романтичні фото, на яких разом із коханим ніжно позує у вишуканих вбраннях з автентичними мотивами. Світлини з щасливого дня акторка розмістила на своїй сторінці в Instagram. Вперше про її весілля стало відомо ще наприкінці серпня, проте тоді Дарина не поспішала відкривати деталі свого особистого життя.

Для особливого дня Федина обрала білу сукню без рукавів із глибоким вирізом, яку доповнила квітковим вінком і чокером із національним орнаментом. Її обранець служить у лавах ЗСУ та має стосунок до мистецтва. На знімках він постає у вишиванці та світлих штанах, з короткою стрижкою й густими вусами.

Реклама

Дарина Федина / © instagram.com/tse.hanna

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що блогерка Даша Квіткова вийшла заміж за футболіста "Динамо" Володимира Бражка. Зірка показала сторінку паспорта з новим прізвищем і натякнула на новий етап у своєму житті.