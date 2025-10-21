ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2583
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Спіймати Кайдаша", яка цьогоріч вийшла заміж, вперше показала фото з весілля

Артистка поділилася ніжними кадрами з важливої події.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Дарина Федина

Дарина Федина / © instagram.com/tse.hanna

Українська акторка Дарина Федина, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", поділилася з фанами зворушливими кадрами зі свого весілля.

Зірка опублікувала романтичні фото, на яких разом із коханим ніжно позує у вишуканих вбраннях з автентичними мотивами. Світлини з щасливого дня акторка розмістила на своїй сторінці в Instagram. Вперше про її весілля стало відомо ще наприкінці серпня, проте тоді Дарина не поспішала відкривати деталі свого особистого життя.

Для особливого дня Федина обрала білу сукню без рукавів із глибоким вирізом, яку доповнила квітковим вінком і чокером із національним орнаментом. Її обранець служить у лавах ЗСУ та має стосунок до мистецтва. На знімках він постає у вишиванці та світлих штанах, з короткою стрижкою й густими вусами.

Дарина Федина / © instagram.com/tse.hanna

Дарина Федина / © instagram.com/tse.hanna

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що блогерка Даша Квіткова вийшла заміж за футболіста "Динамо" Володимира Бражка. Зірка показала сторінку паспорта з новим прізвищем і натякнула на новий етап у своєму житті.

Дата публікації
Кількість переглядів
2583
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie