Зірка "Спіймати Кайдаша" визнав свою залежність від азартних ігор і зізнався, хто його врятував

Віктор Жданов

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Відомий український актор Віктор Жданов, якого глядачі знають за роллю Омелька Кайдаша в серіалі "Спіймати Кайдаша" і за участю у фільмі "Кіборги", вперше публічно розповів про важкий період у житті, коли став залежним від ігрових автоматів.

У відвертому інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк артист зізнався, що свого часу ненадовго, але його охопила пристрасть, яка могла зруйнувати не лише його кар’єру, а й життя. Жданов згадав, як усе почалося: "Ми сиділи в нічному клубі з 22:00 до 4-ї ранку. Один виступ о 23:00, другий – о 02:00, третій – о 03:30. Поруч ігрові автомати. Не було чого робити. Злидні теж закидають тебе туди несвідомо".

Актор зізнався, що довго приховував проблему, поки не зіткнувся з ультиматумом від своєї тодішньої дружини – акторки Олени Хохлаткіної: "Вона сказала: або сім’я, або автомати. Я обрав сім’ю".

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Віктор Жданов з родиною

Пара прожила разом понад 17 років. Познайомилися в Донецькому українському театрі, де працювали разом. У 2014 році через війну були змушені покинути місто та переїхали до Києва. Хоча офіційно шлюб не розірвали, нині вже не разом. Утім, їм вдалося зберегти дружні, теплі стосунки.

"У мене ніколи не було образи. Те, ким я є зараз — це її заслуга. Вона не дала мені зламатися", – зворушив Жданов.

Та навіть після розлучення актор щиро дякує Олені за її роль у його житті й не приховує глибокої поваги: "Я завжди говорив, говорю і говоритиму про неї з повагою. Те, ким я є зараз це велика її заслуга".

До слова, у подружжя є двоє дітей. Донька Оксана Жданова пішла батьківським шляхом і стала акторкою Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, а син навчався на оператора.

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