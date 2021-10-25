Зірка стрічки "Діамантова рука" Світлична зникла безвісти у Москві

Артистка страждає на деменцію.

Зірка радянського кіно Світлана Світлична зникла безвісти у Москві.

Родичі знаменитості забили на сполох після того, як вона перестала виходити на зв'язок від 21 жовтня. До поліції звернувся син та родичка 81-річної акторки. Вони зазначили, що у квартирі на Погонному проїзді жінку не знайшли.

Світлана Світлична у фільмі "Діамантова рука" / kino-teatr.ru

Зазначимо, що під час одних зі знімань зі Світланою Світличною стався неприємний інцидент – на неї впав софіт. Відтоді вона має серйозні проблеми з головою – артистка страждає на деменцію. Тож, як зазначив син знаменитості, його мама може просто забути адресу додому.

Наразі ведуться активні пошуки знаменитості.

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