Зірка стрічки "Діамантова рука" Світлична зникла безвісти у Москві

Артистка страждає на деменцію.
Зірка радянського кіно Світлана Світлична зникла безвісти у Москві.
Родичі знаменитості забили на сполох після того, як вона перестала виходити на зв'язок від 21 жовтня. До поліції звернувся син та родичка 81-річної акторки. Вони зазначили, що у квартирі на Погонному проїзді жінку не знайшли.
Зазначимо, що під час одних зі знімань зі Світланою Світличною стався неприємний інцидент – на неї впав софіт. Відтоді вона має серйозні проблеми з головою – артистка страждає на деменцію. Тож, як зазначив син знаменитості, його мама може просто забути адресу додому.
Наразі ведуться активні пошуки знаменитості.
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