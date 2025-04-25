Зірка "Супер топмодель по-українськи" Литвин вийшла заміж і показала церемонію у відомому парку США

Олександра Литвин і Тимур Трушковський / © instagram.com/aleksandra.litviin

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Українська модель та блогерка Олександра Литвин вийшла заміж за підприємця Тимура Трушковського.

Весілля відбулося у Нью-Йорку. Місцем для церемонії розпису наречені обрали славнозвісний Центральний парк. За словами Олександри, тим самим вона здійснила свою заповітну мрію. На святкуванні були присутні лише найближчі. Також пара організувала чуттєву весільну фотосесію на американських вуличках і у студії.

Олександра Литвин і Тимур Трушковський / © instagram.com/aleksandra.litviin

Олександра Литвин і Тимур Трушковський / © instagram.com/aleksandra.litviin

Олександра Литвин і Тимур Трушковський / © instagram.com/aleksandra.litviin

До слова, вбрання та більшість декорацій Олександра замовляла в українських майстрів. Так, під вінець модель йшла у дизайнерській весільній сукні-трансформері й "одним рухом" регулювала її довжину. А Тимур обрав чорний діловий костюм з краваткою. До образів закохані також підібрали аксесуари.

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Олександра Литвин і Тимур Трушковський / © instagram.com/aleksandra.litviin

"Розпис в Central Park і тільки близькі друзі поруч. Це було весілля, про яке я мріяла: просте, спокійне, але з великою історією спогадів. Для мене було дуже важливо, аби моє весілля стало приводом створити образ саме завдяки українським митцям", — поділилася Литвин.

До слова, новоспечене подружжя вже має спільного сина Давида, якого Литвин народила у лютому 2024 року. Тож хлопчик теж попозував з батьками, які віднедавна мають статус офіційних чоловіка та дружини.

Олександра Литвин і Тимур Трушковський / © instagram.com/aleksandra.litviin

Олександра Литвин з родиною / © instagram.com/aleksandra.litviin

Нагадаємо, нещодавно син покійного телеведучого Ігоря Пелиха Іван також зіграв весілля. Разом з коханою він показав фото з церемонії у Києві.