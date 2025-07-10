Зірка "Супер топмоделі по-українськи" Анна Суліма народила первістка від іноземця

Анна Суліма з коханим / © instagram.com/anna_sulima

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Зірка шоу "Супер топмодель по-українськи", блогерка Анна Суліма народила первістка.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Зокрема, вона опублікувала фото, на якому її коханий, іноземець Кіріан, тримає на руках новонародженого малюка. Анна Суліма стала мамою сина. Хлопчик народився 9 липня в США.

"Ми зробили це! З днем народження, мій сину", - поділилася блогерка.

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Коханий Анни Суліми з їхнім новонародженим сином / © instagram.com/anna_sulima

Анна Суліма вже також розкрила, як минули її пологи та як вона почувається. Блогерка говорить, що хлопчик з'явився на світ доволі швидко. Анна народжувала без епідуральної анестезії та відносної стимуляції. Пологи минули добре, але все ж таки Суліма відчула весь спектр болю під час народження сина.

"Все минуло добре та відносно швидко. Хоча я народжувала без епідуральної анестезії, без відносної стимуляції і з повним спектром всього болю та відчуттів", - говорить блогерка.

Анна Суліма з новонародженим сином / © instagram.com/anna_sulima

Нагадаємо, наразі фотографи Костянтин і Влада Ліберови чекають на поповнення в родині. Подружжя вже розсекретило стать майбутнього первістка.